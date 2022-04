WhatsApp Beta intègre un aperçu des liens et des chats archivés

Nous avons une nouvelle mise à jour WhatsApp Beta, vous connaissez l’application UWP, pour Windows 10 et Windows 11. La semaine dernière, la mise à jour est arrivée pour fonctionner avec Windows ARM et maintenant l’aperçu du lien et l’accès aux chats archivés sont améliorés.

WhatsApp Beta permet déjà de prévisualiser les liens et d’afficher les chats archivés

Il semble que l’équipe WhatsApp travaille sur l’application Windows comme jamais auparavant. Nous avons une application au design actuel, rapide et qui s’intègre parfaitement au design de Windows. Désormais, il intègre également de nouvelles fonctionnalités très demandées par les utilisateurs.

Tout d’abord, maintenant, lors de l’ajout d’un lien vers une conversation, nous aurons un aperçu du contenu. Cela unifie l’apparence de l’application sur iOS et Android. De cette façon, nous aurons non seulement un lien mais plus d’informations sur ce que nous allons voir avant d’entrer.

D’autre part, nous aurons également un accès facile aux discussions archivées. Avec un accès direct dans l’application afin que nous n’ayons pas à rechercher les chats comme nous le faisions auparavant. En cliquant simplement sur le nouveau bouton, nous pouvons facilement accéder à ces chats moins fréquents.

Cela continue de nous étonner de l’amour que l’équipe WhatsApp met dans l’application sur Windows en ce moment. Son fonctionnement est très bon et ils embrassent toutes les solutions proposées par Microsoft. On ne sait pas si c’est que Microsoft a facilité le développement ou que l’équipe de développement du populaire client de messagerie instantanée est sortie de sa léthargie. Peu d’autres options pourrions-nous suggérer aux développeurs de WhatsApp compte tenu du bon travail qu’ils font.