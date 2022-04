Près de 100 studios développent déjà leurs jeux sur le nouveau moteur Unreal Engine 5

À l’instar d’autres marchés, le monde du jeu vidéo doit constamment essayer de trouver de nouvelles façons d’attirer les joueurs, notamment en termes de gameplay, de graphismes, d’aventures, de défis, d’histoires, entre autres.

En ce sens, Epic Games dispose de son nouveau moteur graphique Unreal Engine 5. Et selon les dernières informations, près de 100 studios de création de jeux développent déjà leur contenu sur cette nouvelle plateforme.

Unreal Engine 5 est déjà utilisé par près de 100 studios de jeux

Le nouveau moteur graphique de la société nord-américaine Epic Games s’appelle Unreal Engine 5 et est actuellement le plus populaire de ce segment. Mais c’est lors de l’événement State of Unreal 2022, qui a débuté ce mardi (5) et se poursuivra jusqu’à lundi prochain (11), que nous avons appris qu’il y a déjà une centaine de studios qui développent cette année leur moteur graphique.

Selon les détails révélés, ces mêmes studios regroupent des noms bien connus, tels que CD Projekt RED, Obsidian, Ninja Theory, Gearbox, Devolver, Remedy, Codemasters, Rare, 2K, Focus Entertainment et aussi PlayStation, Xbox et PlayStation VR2.

Et à travers la vidéo suivante de l’événement, nous pouvons vérifier plusieurs détails sur le moteur graphique d’Epic Games. Par exemple, à 4:11, la société inclut une démo graphique intéressante du jeu Matrix Awakens, permettant aux programmeurs d’ajouter facilement du mouvement, de gérer l’éclairage, les ombres, les textures et de faciliter également la création de mondes avec une excellente qualité visuelle.

Déjà à 25h00, nous pouvons voir les différents utilitaires proposés par Unreal Engine 5, basés sur le fait que le moteur n’est pas uniquement destiné au monde des jeux vidéo. Tour à tour, à 26h00 on voit tous les studios qui développent déjà leurs titres sur la nouvelle plateforme.

Nous avions également récemment informé que le CD polonais Projekt RED avait annoncé que son nouveau jeu The Witcher ferait ses débuts dans le moteur Unreal Engine 5. Crystal Dynamics a également avancé que son nouveau Tom Raider serait créé sur cette plateforme.