realme n’aura plus de chargeurs, pour de meilleures spécifications de smartphone

La raison pour laquelle les grands fabricants ont commencé à ne plus inclure les chargeurs dans les étuis des smartphones au moment de la vente est liée aux problèmes environnementaux. Le gaspillage technologique est un problème sur la planète et, en fait, c’est un petit pas pour essayer de le minimiser. Cependant, les questions financières sont également très pertinentes et Apple le dit…

realme suivra les mêmes traces qu’Apple et Samsung et cessera également d’inclure des chargeurs dans la boîte. Le plus curieux est qu’il mentionne que cette mesure pourrait être pertinente pour une amélioration des spécifications de l’équipement.

Apple et Samsung ont abandonné le chargeur dans la boîte de leurs smartphones phares il y a plus d’un an, et entre-temps, Samsung l’a déjà fait pour ses modèles de milieu de gamme également. Pour beaucoup, c’est une mesure qui prend tout son sens car les chargeurs des anciens modèles sont encore parfaitement adaptés à la recharge des nouveaux smartphones.

Cependant, de nombreuses personnes s’opposent à une telle décision, principalement parce que pour profiter des technologies de charge actuelles, ils doivent dépenser un peu plus d’argent pour acheter un chargeur séparé… c’est parce que le prix des smartphones n’a pas été ajusté avec ce retrait. Dans un sondage que nous avons fait quand Apple a décidé de retirer les chargeurs des boîtes, 79 % des lecteurs étaient contre ce changement.

En fait, des données récentes révèlent qu’Apple, avec la suppression des accessoires des étuis de ses iPhones, a réalisé un revenu supplémentaire de 6 milliards de dollars, sans compter l’augmentation exponentielle des ventes d’accessoires.

suivez vraiment les traces des géants

realme a partagé un message sur son forum communautaire révélant sa décision de retirer le chargeur du prochain smartphone économique Narzo 50A Prime. La société affirme que cette décision a été prise dans un souci de durabilité environnementale, visant son objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2025.

En plus de cette motivation, realme affirme que la décision de retirer le chargeur du boîtier Narzo 50A Prime présente des avantages pour le smartphone lui-même. La société indique spécifiquement que l’appareil constituera un « énorme bond en termes de performances du chipset et de révolution de l’affichage » à la suite du retrait du chargeur.

On attendra le lancement du smartphone pour voir s’il y aura vraiment un bond significatif par rapport au modèle précédent qui justifie cette affirmation.