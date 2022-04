Elon Musk siégera au conseil d’administration de Twitter

Musk siégera au conseil d’administration de Twitter. Cela a été annoncé par la société et son PDG, Parag Agrawal.

Twitter veut mettre Elon Musk à son conseil d’administration, où le magnat exercera les fonctions d’administrateur de classe 2 jusqu’en 2024. La décision a été prise après que Musk a acquis 9,2 % des actions de la société, devenant ainsi le principal actionnaire de la société. Le PDG du social, Parag Agrawal, a confirmé la décision dans une série de tweets, où il a qualifié Musk de « partisan passionné et critique intense du service qui apportera une grande valeur à notre conseil d’administration ». Musk a répondu en expliquant qu’il s’attend à « une amélioration significative au cours des prochains mois ».

« La société accueillera Musk au conseil d’administration en tant qu’administrateur de classe 2 avec une date limite fixée lors de la réunion annuelle des investisseurs de 2024 », lit-on dans le dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. « Pendant cette période et 90 jours après, Musk ne pourra pas acquérir plus de 14,9% des actions de la société. » Le fondateur et ancien PDG de la société, Jack Dorsey, a également commenté la nouvelle de manière positive. « Je suis vraiment heureux qu’Elon rejoigne le forum Twitter », a-t-il écrit sur son profil. « Ils sont très intéressés par notre monde et le rôle de Twitter dans celui-ci. Parag et Elon dirigent avec leur cœur et formeront une équipe incroyable. »

Désormais, tous les utilisateurs du réseau social attendent de comprendre comment l’entrée de Musk dans l’entreprise se traduira par d’éventuels changements pour le réseau social. Le fondateur de Tesla a déjà commencé à aller dans ce sens, en publiant une enquête pour demander aux utilisateurs si Twitter devrait activer la possibilité d’éditer les tweets. La plupart des utilisateurs ont voté oui et au cours des dernières heures, le profil Twitter officiel a annoncé qu’il travaillait vraiment sur la fonctionnalité. Bref, en 24 heures Musk a déjà bouleversé le réseau social, qui pourtant freins: « Nous n’avons pas eu l’idée d’un sondage. »