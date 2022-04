Twitter teste dans TwitterBlue Labs pour ajouter un bouton d’édition

Après de trop nombreuses demandes d’utilisateurs de Twitter, Twitter envisage maintenant sérieusement d’ajouter un bouton d’édition. Pendant des années, les utilisateurs ont supplié Twitter d’ajouter un bouton d’édition. Cependant, en raison de certaines inquiétudes, Twitter a continuellement négligé l’hyper-demande d’un bouton d’édition. Sans bouton de modification, aucun Tweet ne peut être modifié et mis à jour.

Cela a ennuyé les utilisateurs car ils doivent retweeter les tweets composés de fautes de frappe et d’erreurs. La société a déclaré mardi qu’elle effectuait les tests dans ses TwitterBlue Labs. Cela aidera Twitter à comprendre ce qui fonctionne, ce qui est possible et ce qui fonctionne dans le meilleur intérêt de millions d’utilisateurs de Twitter.

maintenant que tout le monde se demande… oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d’édition depuis l’année dernière ! non, nous n’avons pas eu l’idée d’un sondage 😉 nous lançons les tests dans @TwitterBlue Labs dans les mois à venir pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est possible. – Communications Twitter (@TwitterComms) 5 avril 2022

Dans cet article de blog approfondi, nous saurons pourquoi Twitter teste maintenant la fonctionnalité d’édition dans les TwitterBlue Labs ? De plus, nous vous emmènerons également dans un voyage passionnant sur ce qui est possible maintenant lorsque, dans les prochains mois, Twitter déploiera le bouton d’édition. Alors, plongeons dans le sujet.

Préoccupations majeures qui ont empêché Twitter d’ajouter un bouton d’édition

Twitter est un géant des médias sociaux largement utilisé pour partager des informations. La principale préoccupation qui a empêché Twitter d’ajouter un bouton d’édition était la sécurité et la transparence. Il y avait une menace constante que certains malfaiteurs utilisent le bouton d’édition de manière inappropriée.

Jay Sullivan est le vice-président des produits de consommation de Twitter, a déclaré mardi dans une menace : « L’édition est la fonctionnalité la plus demandée depuis de nombreuses années. Cependant, la société a cherché un moyen robuste de créer le bouton d’édition en toute sécurité.

1/ Nous avons exploré comment créer une fonctionnalité d’édition en toute sécurité depuis l’année dernière et prévoyons de commencer à la tester dans @TwitterBlue Labs dans les mois à venir. Partageons quelques idées supplémentaires sur la façon dont nous pensons à Edit 🧵 https://t.co/WbcfkUue8e – Jay Sullivan (@jaysullivan) 5 avril 2022

De plus, Jay Sullivan a déclaré dans un fil Twitter : « Certains utilisateurs peuvent utiliser le bouton d’édition pour modifier les conversations publiques. Sans transparence, limite et contrôle, le bouton d’édition peut être une idée folle. C’est la priorité absolue de protéger la conversation publique lorsque nous abordons la fonction d’édition.

Tweets, mais modifiables

Twitter voulait préserver la transparence et l’exactitude des Tweets sans donner aux utilisateurs le contrôle de les modifier. Malgré la demande constante des utilisateurs concernant la fonctionnalité d’édition, Twitter les a ignorés. La demande d’ajouter un bouton d’édition était si constante et bruyante qu’elle est devenue une blague et un mème célèbres. « Tweets, mais modifiables » est la réponse standard pour découvrir une faute de frappe/erreur dans un tweet célèbre.

Jack Dorsey est l’ancien PDG de Twitter. Il a exprimé son inquiétude au sujet du bouton d’édition. Il a déclaré qu’il est possible qu’après avoir tweeté, les utilisateurs modifient les informations susceptibles de contribuer à la désinformation. Ces préoccupations ont retardé le processus du bouton d’édition.

Cependant, d’autres plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Medium ont autorisé les utilisateurs à éditer. C’est aussi la raison pour laquelle Twitter envisage maintenant d’ajouter un bouton d’édition.

Quel est le rôle d’Elon Musk dans la dernière mise à jour du bouton d’édition sur Twitter ?

Il y avait en effet une demande persistante des utilisateurs de Twitter pour ajouter un bouton d’édition. Les utilisateurs doivent faire face à de nombreux inconvénients lorsqu’ils souhaitent modifier, ajouter ou mettre à jour le Tweet. Cependant, Twitter a ignoré ou s’est montré réticent à répondre à leurs demandes.

Cependant, lors de la dernière série de mises à jour, Twitter a confirmé mardi qu’il travaillait sur la fonction d’édition pour les utilisateurs de Twitter. Twitter dispose d’un espace d’abonnement premium appelé TwittterBlue Labs, où il va tester le bouton d’édition. Après avoir suffisamment amélioré la fonctionnalité, l’entreprise déploiera le bouton d’édition à un public plus large.

La question devrait vous venir à l’esprit, pourquoi maintenant Twitter ajoute cette fonctionnalité ? D’autant plus que les années précédentes, il y a eu une augmentation de la demande pour le bouton d’édition. Il ne faut pas s’étonner qu’Elon Musk, le PDG de SpaceX et de Tesla, ait acheté une part importante de 9,2 % de Twitter. Elon Musk est un leader iconoclaste et visionnaire qui sait inverser les tendances.

Voulez-vous un bouton d’édition ? – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2022

Ainsi, Elon a demandé aux utilisateurs de Twitter dans un sondage si Twitter devrait ou non ajouter un bouton d’édition ? Le PDG méga-milliardaire de Tesla et SpaceX a tweeté le sondage un jour avant l’annonce officielle du bouton d’édition de Twitter. Sur 4 406 764 votes, 73,6 % ont dit oui. La prise en charge frappante du bouton d’édition a dû avoir un impact majeur sur la décision de Twitter d’ajouter un bouton d’édition.

Emballer

Les utilisateurs ont demandé une option d’édition au cours des dernières années. Cependant, en raison du danger d’abuser de la fonctionnalité, Twitter a évité de prêter attention aux demandes persistantes. Dans un récent sondage d’Elon Musk, une grande partie des électeurs ont dit oui, nous voulons le bouton d’édition. Il est peu probable que seul le sondage d’Elon Musk ait convaincu Twitter d’ajouter cette fonctionnalité. Twitter était également confronté à des demandes persistantes d’utilisateurs et il comprend maintenant que marcher avec l’ère moderne est l’option la plus prudente.

De plus, il est également vrai que Facebook, Instagram et Medium ont des fonctionnalités d’édition. Alors, pourquoi Twitter n’aurait-il pas dû ? La pression des utilisateurs et le sondage d’Elon Musk ont ​​fait du bouton d’édition une réalité.