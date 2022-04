Google Maps reçoit un autre lot de nouvelles pour ceux qui l’utilisent pour conduire

Google continue d’améliorer Google Maps et de préparer ce service pour en offrir encore plus aux utilisateurs de cette plateforme. Il y a de petits changements et ajouts qui en font un outil plus complet.

Maintenant, le géant de la recherche a révélé plus de nouvelles et de plans pour l’avenir. Il se concentre sur l’amélioration de la convivialité pour la conduite et ouvre également apporte de nouvelles choses aux systèmes où il veut renforcer sa présence.

Utiliser Google Maps comme co-pilote a du sens et c’est encore mieux. Cet outil peut aider n’importe quel utilisateur et grâce aux nouvelles fonctionnalités présentées, il est devenu encore plus riche et plus simple à utiliser.

La première nouveauté de Google Maps veut aider l’utilisateur à planifier ses déplacements. En plus de nombreuses informations et filtres pouvant être utilisés, il y aura bientôt des données sur les péages et les routes qui seront trouvées.

Google Maps pourra donner à l’utilisateur une prévision des coûts qui existeront avec les péages. Pour l’instant limité aux États-Unis, à l’Inde, au Japon et à l’Indonésie, il sera ensuite étendu à encore plus de pays.

Un autre changement attendu prochainement est un détail encore plus grand dans les cartes, pour que l’utilisateur ait plus d’informations. Cela se verra avec la présentation des feux de circulation et des panneaux d’arrêt, ce qui rend la navigation plus efficace.

Un autre point où il y aura des détails sur les cartes est la présentation des bâtiments et des zones d’intérêt, à consulter par les utilisateurs. Cette nouveauté arrivera bien plus tôt et sera une réalité dans les prochaines semaines.

Enfin, et pour être plus simple à utiliser, Google s’est concentré sur l’amélioration de l’intégration d’iOS. Je voulais offrir aux utilisateurs tout le potentiel de Google Maps sur l’iPhone, l’Apple Watch et d’autres systèmes.

Cela sera bientôt visible avec les nouveaux widgets qu’iOS offrira aux utilisateurs de ce service Google. Dans le même temps, Maps pourra être utilisé sur l’Apple Watch, sans dépendre de l’iPhone. Enfin, Siri et Spotlight donneront des réponses Google Maps aux utilisateurs.

C’est une excellente nouvelle que Google apporte à Maps que tout le monde pourra utiliser. Plus d’informations et une meilleure intégration rendront ce service encore meilleur et avec une portée plus large, comme nous l’avons toujours souhaité.