Elon Musk a battu Jeff Bezos et est désormais l’homme le plus riche de la planète en 2022

Peu de gens sur la planète ne connaissent pas Elon Musk et ses réalisations. Avec Tesla et SpaceX, il a montré sa veine d’innovation, en concurrence directe avec Jeff Bezos et d’autres milliardaires qui contrôlent l’industrie et d’autres domaines.

Ce visionnaire a gagné un nouveau titre et est désormais l’homme le plus riche de la planète en 2022. C’est un titre important et qui ne résulte que de ce que ses entreprises ont réussi à générer ces dernières années.

La fortune d’Elon Musk a fluctué ces derniers mois, ce qui a mis sa position dans le même rythme. Il est exposé à ce que le marché boursier génère et est donc vulnérable à ce que le marché lui offre.

Ce qui vient d’être révélé place à nouveau le patron de Tesla et de SpaceX dans une nouvelle position. Avec une fortune de 219 milliards de dollars, Elon Musk a désormais pris la tête de la liste des hommes les plus riches de la planète en 2022.

Il y a un nouveau numéro un au sommet du #ForbesMilliardaires liste : Elon Musk. Le PDG de 50 ans de la société de voitures électriques Tesla et de la société de fusées SpaceX, vaut 219 milliards de dollars, soit 68 milliards de dollars de plus qu’il y a un an. En savoir plus sur la personne la plus riche du monde : https://t.co/bsCTPe37OE pic.twitter.com/5OCIhoSRZ0 – Forbes (@Forbes) 5 avril 2022

En deuxième place sur cette liste se trouve l’ancien dirigeant, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. Cette baisse résulte de la perte de 13% de la valeur des actions d’Amazon en bourse. L’homme fort d’Amazon a vu sa valeur nette passer de 177 à 171 milliards de dollars.

En troisième place se trouve le Français Bernard Arnault et sa famille, avec une valeur cumulée de 158 milliards de dollars dans l’industrie de la mode. Bill Gates, maintient la position de 2021, et occupe la quatrième place avec une fortune de 129 milliards de dollars, une légère augmentation par rapport aux 124 milliards de l’année précédente.

Six des personnes les plus riches du monde sont issues de la technologie : Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page et Sergey Brin, Larry Ellison et Steve Ballmer. Voici qui d’autre a fait le 2022 #ForbesMilliardaires liste https://t.co/QaeHZEEE8Z pic.twitter.com/E3FmtzL31R – Forbes (@Forbes) 5 avril 2022

Google est fortement présent sur cette liste et Larry Page, monte d’une place par rapport à 2021 et occupe la 6e position avec une fortune de 111 milliards de dollars, tandis que Sergey Brin bondit de la 9e à la 7e place sur la liste.

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX (219 milliards de dollars) Jeff Bezos, PDG d’Amazon (171 milliards de dollars) Bernard Arnault et entrepreneur familial, mode et commerce de détail (158 milliards de dollars) Bill Gates, fondateur de Microsoft (129 milliards de dollars) Warren Buffett, investisseur (118 milliards de dollars) Larry Page, actionnaire et ancien PDG d’Alphabet (111 milliards de dollars) Sergey Brin, actionnaire et ancien président d’Alphabet (107 milliards de dollars) Larry Ellison, CTO et co-fondateur d’Oracle (106 milliards de dollars) Steve Ballmer, ancien PDG de Microsoft (91,4 milliards de dollars) Mukesh Ambani, entrepreneur et PDG de Reliance Industries Limited (90,7 milliards de dollars)

Elon Musk parvient ainsi à occuper une place unique et à détrôner l’homme fort d’Amazon. Les bénéfices de Tesla et SpaceX ont réussi à élever la position de leur créateur et ainsi à faire de lui l’homme le plus riche de la planète.