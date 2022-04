Epic Games lance Unreal Engine 5 au public

Quelque chose à espérer : Après près d’un an en accès anticipé et environ un mois en avant-première, Unreal Engine 5 a atteint la version complète. Tous les développeurs peuvent désormais commencer à télécharger et à utiliser le moteur de jeu nouvelle génération d’Epic. Il est livré avec deux exemples de projets gratuits mettant en valeur ses capacités. Parallèlement à l’annonce, plusieurs développeurs de premier plan ont discuté de leurs projets de travail sur la plate-forme.

Depuis qu’Epic a dévoilé pour la première fois UE5 en 2020, il s’est principalement fait remarquer pour des fonctionnalités telles que le système d’éclairage global en temps réel Lumen et les micro-polygones Nanite. Cette semaine, la société a annoncé ces fonctionnalités, et d’autres sont maintenant prêtes. Cependant, ils ne sont toujours pas suffisants pour les applications autres que les jeux comme les productions cinématographiques et télévisuelles.

Un exemple de projet Epic publié aux côtés de UE5 est City Sample, qui permet aux utilisateurs d’examiner et d’explorer un environnement Epic construit pour The Matrix Awakens – la démo gratuite UE5 publiée pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series l’année dernière. C’est la première fois que ce projet est mis à la disposition du public sur PC. L’autre exemple est Lyra Starter Game – un point de départ et une ressource pédagogique pour la construction de tireurs, qu’Epic a l’intention de mettre à niveau au fil du temps.

Accompagnant l’annonce d’Epic, le développeur de Gears 5, The Coalition, a présenté une nouvelle démo technologique UE5 fonctionnant sur Xbox Series X intitulée The Cavern (ci-dessus). L’échantillon rend des dizaines de millions de polygones pour ce que le développeur dit être une multiplication par 100 en détail (vraisemblablement par rapport à Gears 5).

Crystal Dynamics est incroyablement enthousiasmé par l’avenir d’Unreal et comment cela nous aidera à faire passer notre narration au niveau supérieur. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer que notre prochain #Pilleur de tombe le jeu est en cours de construction sur Unreal Engine 5 ! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc – Tomb Raider (@tombraider) 5 avril 2022

Le mois dernier, CD Projekt Red a révélé que le prochain jeu Witcher tournerait sur UE5 au lieu de son moteur interne, utilisé pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Le directeur artistique Jakub Knapik expliqué le principal avantage d’UE5 est la connaissance que CDPR peut tirer d’autres développeurs qui travaillent également avec lui. Embaucher des personnes expérimentées avec Unreal sera également probablement plus gérable que d’enseigner au personnel comment utiliser la technologie interne.

Cette semaine, Crystal Dynamics a également révélé qu’il construisait le prochain titre Tomb Raider sur UE5. Les autres jeux à venir utilisant le moteur incluent Stalker 2, Black Myth: Wukong, Dragon Quest XII et Ark II.