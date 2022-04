HelpInTex : Tapis intelligent qui détecte les personnes étranges dans votre maison

Une entreprise de Vila Nova de Famalicão développe un produit très intéressant dans le domaine de la sécurité et de l’alarme. Imaginez que, sans trop d’appareils, vous puissiez savoir s’il y a des inconnus à votre porte ou même à l’intérieur. Ou si la personne dont vous vous occupez est tombée ou est partie quelque part où elle ne devrait pas. C’est dans cette ligne d’information que HelpInTex est développé. C’est un tapis doté d’une technologie qui pourra identifier qui marche dessus.

Le projet atteint sa dernière étape de développement cette année, bien qu’il n’y ait toujours pas de date pour arriver sur le marché, ni de valeur indicative de vente au public.

Tapis qui vous indique s’il y a des « intrus » à la maison

Bien qu’il s’agisse d’une idée intéressante, l’identification des personnes passe actuellement par les caméras que nous installons chez nous ou dans un espace que nous contrôlons. Mais il existe bien d’autres technologies qui peuvent nous aider à détecter les « intrus ». Ainsi, HelpInTex se veut un tapis intelligent, confortable et antidérapant, qui vise à « révolutionner le secteur textile, notamment le textile de maison » et, en même temps, contribuer à la « réduction de la délinquance dans la propriété privée ».

Derrière cette technologie et une pièce totalement conventionnelle, à première vue, se cache l’innovation dans deux références : dans les fils conducteurs intégrés dans la structure textile du tapis et dans une application qui reçoit les informations de ces fils et les transmet au utilisateur, indiquant ainsi la présence et le mouvement de visiteurs indésirables.

La solution HelpinTex permettra par exemple à un soignant de recevoir, en son absence, des alertes lorsqu’aucun mouvement n’est détecté ou en cas de mouvements anormaux, lui permettant d’intervenir rapidement et d’apporter une assistance médicale à son patient. Il permettra également, dans un domaine différent, de fonctionner comme un système de détection automatique d’intrusion.

De plus, le tapis agira comme un élément de prévention des chutes. Il aura la fonctionnalité antidérapante obtenue grâce à l’utilisation de fils antidérapants, à développer dans le projet, entièrement intégrés à la structure textile. Cette approche assurera une forte adhérence au sol et la durabilité de l’effet.

HelpinTex : Les nouveaux matériaux apportent innovation et solutions innovantes

Attentive à l’évolution des matériaux et des technologies, la société António Salgado, chef de file du projet, a réuni un consortium avec deux partenaires, CeNTI – Centre de nanotechnologie et de matériaux techniques, fonctionnels et intelligents et CITEVE – Centre technologique du textile et de l’habillement du Portugal , qui, de manière complémentaire, proposent de développer des activités de R&D pour le développement de la solution HelpinTex.

La fonctionnalité de détection de présence et/ou de mouvement sera obtenue par l’intégration de fils conducteurs dans la structure textile du tapis et la fonctionnalité antidérapante sera obtenue par le développement de fibres aux propriétés antidérapantes. La possibilité d’intégrer ces caractéristiques dans le processus de production du tissu est assez innovante.

Les chercheurs du CITEVE et du CeNTI ont expliqué.

Selon les chercheurs, le tapis est actuellement en cours de prototypage. Tout a commencé en 2019.

A ce stade, nous développons les prototypes du projet et leurs optimisations. Les prototypes résultants seront évalués pour une certification ultérieure.

Les chercheurs ont mentionné.

L’application a été conçue par CeNTI, ainsi que les fibres antidérapantes et l’électronique de contrôle. Citeve est responsable du développement des matières premières et de la partie tests. António Salgado a un rôle transversal tout au long du projet.