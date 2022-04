Apple publie les premières bêtas d’iOS 15.5 et d’iPadOS 15.5

L’évolution ne s’arrête pas. Ainsi, après la sortie publique d’iOS 15.4.1, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4, watchOS 8.5 et macOS 12.3, Apple propose désormais de nouvelles versions bêta d’iOS 15. , la société de Cupertino a publié iOS 15.5 et iPadOS 15.5.

Sera-ce la version finale avant l’arrivée d’iOS 16 ?

Quoi de neuf dans iOS 15.5 Beta 1 ?

Les développeurs peuvent désormais télécharger iOS 15.5 et iPadOS 15.5 via le centre de développement Apple ou via la méthode OTA, avec le profil approprié sur un iPhone ou un iPad.

Selon les notes de publication, Universal Control dans les nouvelles mises à jour iPadOS 15.5 et macOS Monterey 12.4 n’est pas compatible avec les machines exécutant macOS 12.3 ou iPadOS 15.4, donc Apple suggère que, comme solution de contournement, les utilisateurs mettent à jour vos appareils avec ‌Universal Control pour les nouvelles versions bêta. .

Nous ne savons toujours pas quoi d’autre pourrait être introduit dans iOS 15.5 et iPadOS 15.5, car Apple a déjà implémenté toutes les fonctionnalités annoncées dans les mises à jour iOS et iPadOS 15.

Après avoir installé le nouveau logiciel, nous mettrons à jour cet article si quelque chose de nouveau est trouvé.