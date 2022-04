Apple annonce la WWDC 2022 entièrement numérique qui aura lieu du 6 au 10 juin

En bref : la WWDC 2022 présentera les dernières innovations d’Apple sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. En plus des annonces partagées lors du discours d’ouverture et de la présentation sur l’état de l’Union, Apple offrira aux participants de cette année encore plus de laboratoires d’apprentissage, de sessions d’information, de contenu localisé et de salons numériques.

La conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple débutera le 6 juin et se poursuivra jusqu’au 10 juin. L’événement sera une affaire (presque) entièrement en ligne en raison des préoccupations persistantes associées à la pandémie de Covid-19.

L’image accompagnant le communiqué de presse d’Apple présente le logo utilisé pour Swift, le langage de programmation à usage général de l’entreprise. Il est probablement prudent de supposer qu’il pourrait y avoir une grande annonce à ce sujet.

Apple organisera également une « journée spéciale » pour certains développeurs et étudiants à son siège Apple Park le 6 juin pour regarder ensemble le discours d’ouverture et les vidéos sur l’état de l’Union. Les parties intéressées sont encouragées à garder un œil sur le site Apple Developer pour plus de détails car l’espace sera limité.

Ce sera la troisième année consécutive qu’Apple a choisi d’héberger l’événement numériquement. Bien que ce ne soit pas le format idéal pour tout le monde, c’est certainement mieux que d’annuler tout le spectacle.

L’Entertainment Software Association, l’organisme organisateur de l’E3, devait organiser un événement en ligne uniquement cette année, mais a tout annulé à la fin du mois dernier. Le spectacle de 2020 a également été annulé, mais l’E3 est revenu en 2021 avec un composant en ligne. L’ESA a déclaré qu’elle avait hâte de revenir en 2023, mais à ce stade, je le croirai quand je le verrai.

Crédit image Negative Space