Apple annonce officiellement la WWDC 2022 « tout en ligne » pour le 6 juin. Voici iOS 16…

Comme le veut la tradition chez Cupertino, le mois de juin apporte l’événement aux programmateurs. Ainsi, Apple vient d’annoncer que la WWDC 2022 sera « tout en ligne », c’est-à-dire tout comme les derniers événements, à partir du 6 juin.

Comme le veut aussi la tradition, c’est lors de cet événement dédié aux logiciels que le géant technologique présente le nouvel iOS. L’arrivée d’iOS 16 et de bien d’autres nouveautés est alors attendue.

Apple a officiellement annoncé les dates de son événement annuel WWDC et de son discours d’ouverture. Cette année, l’événement se déroulera virtuellement du 6 au 10 juin. Apple devrait annoncer l’avenir de ses systèmes d’exploitation, notamment iOS 16, watchOS 9 et macOS 13.

La WWDC 2022 est officielle !

Voici ce qu’Apple dit que nous pouvons attendre avec impatience de l’événement WWDC 2022 :

Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera sa conférence annuelle mondiale des développeurs (WWDC) en ligne du 6 au 10 juin, gratuite pour tous les développeurs. S’appuyant sur le succès des deux dernières années d’événements virtuels, la WWDC22 présentera les dernières innovations d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, tout en permettant aux développeurs d’accéder aux ingénieurs et technologies Apple pour apprendre à créer des applications innovantes et des expériences interactives. .

La WWDC 2022 devrait inclure les événements Apple State of the Union et Apple Design Award, des sessions en ligne, des laboratoires de développement 1: 1 et d’innombrables façons pour les développeurs d’interagir avec les ingénieurs et les concepteurs d’Apple.

À quoi pouvons-nous nous attendre ?

Comme d’habitude, nous nous attendons à ce qu’Apple se concentre fortement sur ses plates-formes logicielles à la WWDC cette année. Cela inclura probablement l’annonce d’iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 12 et tvOS 16. La société publiera également probablement des versions bêta pour développeurs de ces nouveaux systèmes d’exploitation à ce moment-là.

Cette année, il est également possible que la WWDC inclue de nouvelles annonces de matériel destinées aux programmeurs. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple pourrait annoncer sa prochaine série de Mac Apple Silicon pour mai ou juin. Il semble certainement plausible que ces nouveaux Mac soient annoncés lors de la WWDC en juin.