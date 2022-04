Sukhoi Su-35 : le dernier avion de chasse russe abattu par l’Ukraine

Fidèle au proverbe portugais – « celui qui va à la guerre donne et prend » – l’Ukraine a étonnamment répondu aux assauts de la guerre russe. Cette fois, celui-ci a réussi à abattre un avion militaire russe, le chasseur Sukhoi Su-35.

La Russie l’a développé en utilisant des technologies de cinquième génération.

Plus d’un mois après le début de la guerre, les forces ukrainiennes auraient abattu le chasseur russe Su-35, la dernière version de la famille Su-27 Flanker, près d’Izium, dans l’est de l’Ukraine, à environ 120 kilomètres au sud-est de Kharkiv. La nouvelle a été donnée par la presse ukrainienne et confirmée par des images de l’avion militaire en feu au sol.

Conçu à partir de technologies de cinquième génération, le Sukhoi Su-35, nommé Flanker E par la classification OTAN, est un avion militaire maniable et polyvalent pouvant voler à une vitesse pouvant atteindre 2 400 km/h. Le chasseur, conçu pour accueillir un seul pilote, dispose de deux moteurs et utilise un système de contrôle des informations numériques, ainsi qu’un nouveau système radar qui peut déclencher huit cibles à la fois.

D’une portée de 3 600 kilomètres et d’un coût estimé à 36 millions de dollars, il est au service des forces russes depuis 2014 et peut transporter une gamme d’armes, telles que des roquettes, des missiles air-air et des missiles air-sol. missiles.

En dépit d’être un combattant puissant, a été abattu par les forces ukrainiennes le 3 avril 2022 après avoir été touché par un missile des forces armées ukrainiennes. Selon les informations disponibles, l’avion a immédiatement pris feu et s’est écrasé, et le pilote a été capturé par les forces ukrainiennes.

Selon l’état-major général des forces armées ukrainiennes, pendant la guerre, l’armée avait déjà abattu 143 avions et 134 hélicoptères des troupes russes.