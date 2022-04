Découvrez les nouveautés de l’Explorateur de fichiers dans Windows 11 22H2

Nous avons précédemment parlé de Windows 11 22H2, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation prévue pour les mois à venir. Aujourd’hui, Microsoft a détaillé toutes les nouveautés qui viendront spécifiquement dans l’explorateur de fichiers, en mettant en évidence les onglets avant tout.

Windows 11 22H2 mise sur l’explorateur de fichiers

Voici la liste des nouvelles fonctionnalités de l’explorateur de fichiers :

Possibilité de naviguer dans les onglets.

Le panneau « Accès rapide » a été renommé « Accueil »

Possibilité d’épingler des fichiers sur le nouveau panneau « Accueil » pour y accéder rapidement.

Amélioration des performances du menu contextuel.

Le menu « plus d’options » peut maintenant être appelé directement avec la commande « shift + clic droit ».

L’Explorateur de fichiers réaffiche les images d’aperçu des fichiers contenus dans un dossier lorsqu’ils sont affichés en grand.

Lors du partage d’un fichier local dans l’Explorateur de fichiers avec Outlook, vous pouvez désormais composer un e-mail directement dans la fenêtre partagée sans avoir à accéder directement à Outlook

Lorsque vous parcourez vos dossiers synchronisés avec OneDrive, vous pouvez désormais voir l’état de la synchronisation et l’utilisation du stockage sans quitter l’Explorateur de fichiers.

Les onglets sont le véritable point fort de cette version et ce que Microsoft voulait le plus mettre en avant. Il s’agit d’une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs et cela nous permettra d’être plus productifs lorsque nous travaillons avec l’explorateur de fichiers, nous évitant d’avoir à en ouvrir plusieurs instances simultanément. Les onglets sont affichés avec un bel effet de type Mica qui suit le motif de couleur de notre fond d’écran.

L’autre innovation très notable de Microsoft dans son événement sur le travail hybride a été la possibilité d’épingler des fichiers sur la nouvelle page d’accueil (anciennement appelée « Quick Access »). Nous avions déjà la possibilité d’épingler des dossiers importants et maintenant, avec cette nouvelle option, nous pouvons toujours avoir à portée de main les fichiers que nous utilisons fréquemment.

Enfin, nous pouvons regarder le menu de gauche. Cela présente un design plus propre et plus aligné, avec des barres de marqueur qui respectent les lignes de conception de Windows 11.