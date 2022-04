Huawei nova 9 SE – la meilleure photo du milieu de gamme… mais il y a plus

Le nouveau Huawei nova 9 SE a été présenté à la mi-mars et est l’une des propositions les plus robustes du milieu de gamme du marché des smartphones. Le modèle a la photographie comme atout, ce n’était pas un smartphone Huawei, mais ses attributs vont au-delà.

Après quelques jours de test, nous vous présentons quelques-uns de ces attributs.

L’écran et le design

Lorsque vous sortez le Huawei nova 9 SE de sa boîte, son design et sa légèreté viennent immédiatement à l’esprit. Lorsque vous le prenez en main, son dos incurvé offre une grande ergonomie et le fait d’avoir un capteur d’empreintes digitales sur le côté est pratique à utiliser.

Le smartphone a une finition en verre 3D à l’arrière, avec une haute résistance aux rayures et le modèle que nous avons entre les mains est bleu avec des reflets lilas et orange qui font référence aux couleurs d’un coucher de soleil.

L’écran du nova 9 SE a 6,78″ et une résolution de 2388 x 1080 pixels (FullHD+). C’est un écran avec technologie IPS et avec une caméra perforant la zone supérieure, au centre.

Les bords de l’écran sont très petits, d’autant plus que le haut-parleur supérieur, qui est généralement positionné au-dessus de l’écran, dans ce modèle, est placé dans le cadre supérieur, sans compromettre l’expérience visuelle.





L’écran se distingue également par ses couleurs vives, pour le bon contraste et la définition du contenu et aussi pour une bonne vue dans les environnements très ensoleillés.

EMUI 12 sur Huawei nova 9 SE

Bien que l’appareil photo soit un facteur très important lors du choix, la vérité est que les utilisateurs recherchent toujours un smartphone pour ses performances.

Le Huawei nova 9 SE est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 680 et d’un GPU Adreno 610. Il est disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. A noter que le nouveau 9 SE dispose déjà d’EMUI 12, comme les Huawei P50 Pocket et P50 Pro.

Ainsi, une expérience utilisateur élevée est garantie dès le départ. Par exemple, l’utilisateur pourra connecter le smartphone via le même réseau aux ordinateurs MateBook de Huawei et partager des fichiers entre eux avec une grande facilité via le panneau de contrôle, sans avoir besoin de câbles.

Il convient également de noter la fonction Phone Clone pour commencer à utiliser le smartphone, ce qui est très utile pour transférer des données de l’ancien appareil vers le nouveau.

À propos de l’installation d’applications, qui est également une question pour de nombreux utilisateurs, accédez simplement à l’AppGallery et recherchez l’application souhaitée. Actuellement, vous avez accès à n’importe quelle application des banques au Portugal, des supermarchés ou des magasins en ligne les plus populaires. Pour les options qui ne sont pas disponibles sur la boutique officielle, il existe une recherche par Petal Search qui vous amène aux APK des applications dans d’autres référentiels également populaires, ou même aux pages officielles des développeurs qui les rendent disponibles.

L’appareil photo du Huawei nova 9 SE

L’appareil photo principal se compose de quatre capteurs, le principal étant de 108 MP avec une ouverture f/1.9. La caméra ultra grand angle est de 8 MP, la caméra de profondeur est de 2 MP et la caméra macro est de 2 MP avec une distance de mise au point de seulement 4 cm. Il convient de noter que la caméra frontale est de 16 MP.





Fidèle à la marque, la caméra principale du Huawei nova 9 SE rivalise avec de nombreuses caméras intégrées dans les smartphones à deux fois le prix, voire plus.

Les détails capturés dans les différents environnements suffisent à dire qu’il s’agit d’un appareil photo haut de gamme dans un smartphone de milieu de gamme. Est-ce une déclaration exagérée? D’une certaine manière, oui.

Les meilleurs modèles d’aujourd’hui ont des spécificités uniques, telles que des modes de capture de nuit avancés ou même la possibilité de capturer des photos avec un zoom optique, ce que ce modèle n’a pas. Même ainsi, le résultat photographique avec l’appareil photo principal, qui dans certains cas profite des autres appareils photo auxiliaires, est en fait de très haute qualité.

Les détails sont capturés, les couleurs sont vives et réalistes, même avec le mode AI activé, dans des environnements moins lumineux il n’y a pas beaucoup de bruit sur la photo et puis il reste encore quelques modes de capture intéressants à explorer, aussi bien en photo qu’en vidéo.

Le mode d’enregistrement Dual View permet par exemple d’enregistrer avec les caméras arrière et avant en même temps, une option très intéressante pour enregistrer des vidéos de déballage ou même pour des vlogs, sans avoir à changer de caméra.

Dans ce Huawei nova 9 SE, il existe également des modes de capture nocturne, à la fois pour les photos et les selfies. La capture de photos avec les modes nuit peut encore être améliorée avec l’utilisation d’un trépied, en raison du temps d’exposition long. Cependant, comme le montrent les exemples suivants, de bons résultats seront également obtenus sans cela.

Batterie pendant 2 jours, en une demi-heure de charge

Le Huawei nova 9 SE dispose d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh et prend en charge la technologie SuperCharge de 66 W. Cette batterie est suffisante pour 2 jours d’utilisation, sans avoir besoin de grandes économies, dans une utilisation considérée comme « normale », dans le cadre des tests effectués fait ici à Netcost-security.fr.

Les jours où il y avait une utilisation plus intensive, il était possible d’atteindre la fin de journée avec environ 25% de batterie. Dans ce test, la caméra a été utilisée pendant environ 1 heure, un épisode de 40 minutes d’une série a été joué, des chansons ont été écoutées, des appels téléphoniques ont été entendus pendant environ 1 heure, ainsi que la consultation par e-mail, les réseaux sociaux et l’activité d’une journée normale dans les applications de messagerie.

Mais pour ceux qui ont une utilisation encore plus intensive, sachez que le temps dont vous disposez pour vous doucher et vous brosser les dents suffit à recharger 60% de la batterie, soit environ 15 minutes. La batterie du Huawei nova 9 SE se recharge complètement en seulement 38 minutes, selon nos tests de charge.

Avec ces vitesses de charge, laisser son smartphone branché toute la nuit n’a plus aucun sens. Et oui, Huawei fournit le chargeur et le câble USB/USB-C pour profiter de la technologie SuperCharge 66W dans le boîtier du smartphone.

Mais il y a plus…

En plus de ces détails, il convient de noter que le Huawei nova 9 SE est un smartphone double SIM LTE, dispose de Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz, dispose de NFC et intègre des systèmes de géolocalisation communs pour la navigation.

Le Huawei nova 9 SE est disponible en bleu et noir. Il est actuellement en phase de prévente pour 359,99 €. A noter que ceux qui pré-réservent jusqu’au 7 avril auront également une offre de quelques HUAWEI FreeBuds 4i (d’une valeur de 69,90 €), 50 Go dans le Cloud pendant 3 mois et 3 mois gratuits de Huawei Music.

De plus, quiconque effectue un dépôt de 10 € dans ce processus de pré-réservation sur la boutique en ligne Huawei recevra également une réduction de 50 €, laissant le smartphone avec toutes les offres pour seulement 309,99 €.