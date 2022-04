Elon Musk, le PDG de Tesla, sera l’administrateur de Twitter

Musk est un ardent utilisateur de Twitter. En effet, il est le moyen de communication privilégié et entretient dans ce réseau une proximité avec ses fans, clients et followers. A tel point que Twitter a annoncé ce matin via un tweet sur un document de la Securities and Exchange Commission américaine qu’Elon Musk, surtout connu pour son travail chez PayPal, SpaceX et Tesla, rejoignait le conseil d’administration du réseau social.

Plus tôt cette semaine, la nouvelle a annoncé que Musk avait acheté une participation de plus de 9 % dans l’entreprise, après avoir publiquement critiqué le réseau social pour son manque de liberté d’expression. Fait maintenant partie de l’administration de Twitter.

Le fondateur de Tesla devient le plus gros actionnaire de Twitter

Selon des informations, Twitter nommera Musk au conseil d’administration de la société en tant qu ‘ »administrateur de classe II dont le mandat expirera lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2024 de la société ». Une règle clé établie par l’accord est que « alors que M. Musk siège au conseil d’administration et pendant 90 jours après, M. Musk ne deviendra pas, seul ou en tant que membre d’un groupe, le véritable propriétaire de plus de 14,9 % des actions ordinaires de la société en circulation à ce moment-là.

Ainsi, en langage clair, cet accord stipule qu’Elon Musk ne peut pas détenir même 15 % de l’entreprise lorsqu’il siège à son conseil d’administration, ce qui limite sa capacité à diriger le service social. Pourtant, un énorme pari, un numéro abrégé et un siège au conseil d’administration ? Eh bien, cette semaine a été très productive pour l’un des hommes les plus riches de la planète.

L’annonce faite hier par le magnat de la technologie, qu’il achèterait une participation pertinente dans Twitter, en investissant près de 2,6 millions de dollars, a provoqué une augmentation immédiate de 25% des actions de l’entreprise dans le soi-disant pré-marché, c’est-à-dire encore avant l’ouverture du sac.

En un jour et demi – depuis la parution de la nouvelle jusqu’à midi ce mardi – les actions de Twitter se sont déjà appréciées de 35%, l’entreprise valant près de 31,5 milliards de dollars en bourse.