Steam Deck compte déjà plus de 2 000 jeux vérifiés ou compatibles

Si vous envisagez une nouvelle console de jeux vidéo, le Steam Deck peut être une bonne option. Le nouvel équipement de Valve est arrivé fin février et a été une belle surprise pour ceux qui l’ont déjà entre les mains.

Et si vous vous inquiétez de ce à quoi vous pourrez jouer, ne vous inquiétez pas, le Steam Deck compte actuellement plus de 2 000 jeux vérifiés ou compatibles avec la plateforme.

Steam Deck a déjà plus de 2 000 jeux à jouer

Avant la sortie de la console, plusieurs des informations parvenues entre les mains de Valve ont réalisé que l’équipement serait une bonne option pour les joueurs. En plus des mises à jour promises, la quantité de jeux dont le joueur pouvait disposer, avec qualité, était également attrayante. Et en un peu plus d’un mois depuis son lancement, la console a vraiment surpris.

En ce sens, l’offre de jeux pour le Steam Deck a augmenté. Et selon les nouvelles informations, la console de Valve dispose actuellement d’une liste de plus de 2 000 jeux vérifiés ou compatibles avec sa plateforme.

L’annonce de cette nouvelle étape a été révélé sur le compte Twitter officiel de Steam Deck. Dans la publication, la société Steam souligne que plus de ces 2 000 jeux sont même vérifiés, c’est-à-dire qu’il s’agit de contenus optimisés pour la console, ce qui garantit de meilleures performances que des jeux « uniquement » jouables et compatibles. Ces derniers ont parfois besoin d’un peu de configuration au niveau graphique pour fonctionner avec de bonnes performances sur le Steam Deck.

La liste des nouveaux jeux dans lesquels vous pouvez vous aventurer sur la console de Valve comprend le populaire The Witcher 3 : Wild Hunt du créateur polonais CD Projekt RED.

La liste des jeux va certainement encore s’allonger dans les mois à venir, à un moment où le Steam Deck a déjà reçu le support de Windows 10 et Windows 11. De plus, il supporte également Xbox Cloud Gaming.