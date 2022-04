Intel Core i9-12900KS Review : synchronisation à 5,5 GHz

Le Core i9-12900KS est un nouveau, mais pas ce nouveau processeur d’Intel. Nous avons examiné le 12900K lors de sa sortie il y a environ six mois et avons été très impressionnés par ses performances. C’était une excellente vitrine pour l’architecture d’Alder Lake, même si c’était une bête chaude et avide de puissance. Cela nous a amenés à conclure que les modèles Core i7 étaient le choix le plus pratique pour la plupart des joueurs et des constructeurs passionnés.

Là encore, si vous recherchiez le meilleur des meilleurs, le Core i9-12900K a été livré, battant le Ryzen 9 5950X dans un certain nombre de tests de productivité tout en possédant des jeux. Avance rapide jusqu’à ce jour, AMD devrait bientôt riposter avec le Ryzen 7 5800X3D et son gros cache L3 de 96 Mo. AMD revendique une augmentation des performances de 10 à 15% dans les jeux, afin qu’ils puissent renverser le 12900K ou à tout le moins échanger des coups.

Ne voulant pas abandonner la couronne des performances après l’avoir finalement reconquise, Intel a conservé le meilleur silicium 12900K qu’il pouvait produire, en le regroupant pour un modèle KS plus rapide. Ils l’ont déjà fait avec le Core i9-9900KS en 2019 et nous n’avons pas été impressionnés par le résultat. Voici un court résumé de cette critique :

« … pour la plupart d’entre vous, le Core i9-9900KS est un peu un non-événement. Personnellement, si j’étais sur le marché pour un tel processeur, j’économiserais quelques dollars et j’obtiendrais le 9900K vieux d’un an. Dans le pire des cas, si vous avez un raté, ce sera quelques 100 MHz plus lent, mais vous aurez 2 ans supplémentaires sur la garantie. »

Curieusement, malgré la facturation de 15% de plus pour le 9900KS pour moins de 10% de performances en plus par rapport au modèle standard, Intel a réduit la garantie standard de 3 ans à seulement 12 mois. Heureusement, cette fois, ils ne l’ont pas fait, donc le 12900KS est livré avec la même garantie de 3 ans que le 12900K.

Notez que le saut dans les spécifications est décevant… le 12900K a une fréquence turbo maximale de 5,2 GHz avec une base de 3,2 GHz, les horloges 12900KS à 5,5 GHz pour le turbo et 3,4 GHz pour la base, ce qui augmente le TDP à 150W, contre 125W. Aussi impressionnant que les sons de 5,5 GHz, nous parlons d’une petite augmentation de 6 % par rapport au processeur d’origine.

En ce qui concerne les prix, les premières annonces aux États-Unis placent le i9-12900KS à 800 $, avec une prime de 33 %. Sur d’autres marchés comme l’Australie, il est plus proche de 50 %, les prix définitifs étant toujours en attente au moment de la publication de cette revue.

Parce qu’un overclock turbo boost de 300 MHz n’est pas trop excitant et rendrait une session de benchmark très ennuyeuse, nous sommes revenus et avons re-testé les 12900K et 12900KS en utilisant la GeForce RTX 3090 Ti avec de la mémoire DDR5-6400 pour la partie jeu. des épreuves.

Nous avons également inclus une configuration pour le 12900K utilisant la mémoire DDR4-3200 CL14 à double rang à titre de comparaison, bien que nous ne nous soyons pas souciés du 12900KS car vous n’utiliseriez cette partie qu’avec la mémoire DDR5 compte tenu du prix. Sont également incluses des données mises à jour pour les Ryzen 9 5950X, 5900X et Ryzen 7 5800X, tous utilisant la mémoire RTX 3090 Ti et DDR4-3200 à double rang CL14. Cela nous préparera lorsque nous examinerons le 5800X3D d’AMD dans quelques semaines.

Tous les benchmarks ont été exécutés sous Windows 11 avec la barre redimensionnable activée à l’aide des dernières versions des pilotes d’affichage et du BIOS de la carte mère. Entrons maintenant dedans.

Repères d’application

À partir de Cinebench R23, nous constatons que le 12900KS est 6% plus rapide que le 12900K. C’est pour une charge de travail tout cœur et ici le 12900KS cadencé à 5 GHz, ce qui est une fréquence tout cœur très impressionnante.

Pour les performances monocœur, nous envisageons à nouveau une augmentation des performances de 6%, car le 12900KS cadencé jusqu’à 5,5 GHz, une augmentation de 300 MHz par rapport au 12900K.

Le benchmark 7-Zip File Manager montre également un saut de performance de 6% pour le 12900KS par rapport au Alder Lake Core i9 d’origine pour les travaux de décompression.

Vous n’allez pas le croire, mais le 12900KS était exactement 6% plus rapide que le 12900K dans le Corona 1.3 Benchmark.

Adobe Photoshop 2022 est à contre-courant de la tendance. Ici, nous n’examinons qu’une amélioration des performances de 2 % pour le modèle KS overclocké.

Le dernier benchmark d’application que nous testons est Blender Open Data. Le 12900KS était 5% plus rapide que le 12900K, ce qui correspond à peu près à ce à quoi nous nous attendions.

Consommation d’énergie

Pour ces 5% de performances supplémentaires, la consommation totale d’énergie du système a augmenté de près de 20%, atteignant 426 watts, ce qui est assez fou, d’autant plus que le 5950X a culminé à seulement 221 watts. Cela signifie que le 12900KS utilise près de deux fois plus d’énergie, même s’il est plus lent dans cette application. Pour ceux qui se demandent comment le 5950X utilise moins d’énergie que les 5800X et 5900X, cela est dû au binning, de sorte que le processeur à 16 cœurs utilise un silicium de meilleure qualité.

Lisez aussi : Qu’est-ce que le Chip Binning ? Gagner le jackpot de la loterie Silicon

Refroidissement

Le 12900KS est un processeur difficile à garder au frais. Nous avons utilisé le refroidisseur de liquide MSI CoreLiquid S360 AIO qui est très bon, et le 12900KS a culminé à 102C installé à l’intérieur d’un Corsair Obsidian 500D avec une température ambiante de 21C.

Cette température maximale a été atteinte après 5 minutes de test de boucle Cinebench R23, bien que la même fréquence de tous les cœurs de 5 GHz ait été maintenue pendant les 55 minutes suivantes. Bien qu’il ait fonctionné très chaud, il n’a pas d’étranglement thermique.

En ce qui concerne l’overclocking, nous n’avons pas essayé de pousser plus loin le 12900KS car il est clairement limité thermiquement dans notre configuration. Nous imaginons que très peu overclockeront sérieusement ce CPU, cela semble être quelque chose de réservé à l’overclocking extrême utilisant de l’azote liquide.

Repères de jeu

Il est temps de comparer les jeux avec le RTX 3090 Ti. En commençant par Far Cry 6, qui est un jeu légèrement fileté qui s’appuie fortement sur le fil principal, nous voyons que l’augmentation de l’IPC d’Alder Lake est d’un grand avantage.

Utilisant la même mémoire DDR4-3200, le 12900K est 24% plus rapide que le 5950X. Ensuite, avec la DDR5-6400, le 12900K a bénéficié d’une légère augmentation des performances de 8% et le 12900KS n’était que 1% plus rapide.

La fréquence d’horloge accrue du 12900KS ne représente pas grand-chose ici. Mais si vous recherchez la configuration ultime pour jouer à Far Cry 6 aux fréquences d’images les plus élevées possibles, le 12900K était 35% plus rapide que le 5950X. Vous pouvez tirer un peu plus du 5950X avec une mémoire DDR4-3800 à faible latence, mais ce ne sera pas beaucoup mieux que les modules Samsung B-die que nous avons utilisés pour les tests.

Horizon Zero Dawn est moins limité en CPU, bien que nous utilisions des paramètres de qualité légèrement réduits. Nous avons vu une augmentation de 5% des performances de la DDR4-3200 à la DDR5-6400 avec le 12900K, mais le 12900KS n’ajoute aucune performance supplémentaire dans ce titre.

Les résultats de Rainbow Six Extraction sont intéressants car nous semblons presque limités par le GPU car les processeurs 12900K et Zen 3 offrent pratiquement le même niveau de performances. Cependant, le 12900KS cadencé légèrement plus élevé a pu pousser un peu plus loin, augmentant les performances de 9%, ce qui est surprenant étant donné que nous avons vu peu ou pas d’avantage de performances pour le modèle KS dans d’autres jeux testés.

Dans Watch Dogs: Legion, le 12900K est 14% plus rapide que le 5950X utilisant la mémoire DDR4-3200, tandis que le DDR5-6400 offre au 12900K une augmentation supplémentaire de 18%, ce qui le rend 34% plus rapide que le 5950X. Le 12900KS n’est cependant pas plus rapide que le 12900K.

Les résultats de Riftbreaker sont assez extrêmes en ce qui concerne la rapidité des processeurs Core i9 de 12e génération par rapport à la gamme Zen 3 d’AMD lorsqu’ils sont associés à la mémoire DDR5-6400. Le 12900KS est considéré comme 47% plus rapide que le 5950X, ce qui représente une amélioration massive des performances. Même en utilisant la même mémoire DDR4-3200, le 12900K était 22% plus rapide que le 5950X.

Les marges observées dans Shadow of the Tomb Raider sont moins importantes, ici le 12900K utilisant la mémoire DDR4-3200 n’était que 8% plus rapide que le 5950X, tandis que le passage à la DDR5-6400 n’améliorait les fréquences d’images que de 3%. Nous ne voyons pratiquement aucune différence de performances entre le 12900K et le 12900KS.

Hitman 3 est un autre jeu qui bénéficie de la bande passante supplémentaire apportée par la DDR5, car le 12900K était 22% plus rapide en utilisant la mémoire DDR5-6400, par opposition à la DDR4-3200. En utilisant la même mémoire DDR4 que les processeurs AMD Zen 3, le 12900K était 14 % plus rapide que le 5950X. Cependant, une fois de plus, nous voyons que le 12900KS n’offre aucun avantage réel par rapport au 12900K, augmentant les performances ici de seulement 2%.

Encore une fois, le 12900KS n’est pas plus rapide que le 12900K dans Cyberpunk 2077. Le 12900K a vu une augmentation de 7% de la fréquence d’images moyenne lors du passage de DDR4-3200 à DDR5-6400, et une amélioration de 15% en 1% de faibles performances. Comparé au 5950X, le 12900KS était 24% plus rapide lorsqu’il utilisait également une mémoire DDR5 à cadence plus élevée.

En ce qui concerne la consommation totale d’énergie du système dans les jeux, le 12900KS a consommé 20 watts de plus que le 12900K, augmentant la consommation d’énergie de 4 %. Ce n’est en aucun cas une marge significative, mais étant donné que nous n’avons vu que peu ou pas d’amélioration des performances, cela nuit à l’efficacité.

À quel point est-ce bon ?

Le Core i9-12900KS nous rappelle un autre lancement récent, le GeForce RTX 3090 Ti, en ce sens qu’il est très similaire à une pièce qui l’a précédé avec un léger overclock pour une amélioration négligeable des performances et il a un prix élevé.

Cela dit, le RTX 3090 Ti a beaucoup plus à offrir, comme une densité de mémoire améliorée qui a contribué à améliorer considérablement les thermiques, de nouveaux refroidisseurs massifs qui fonctionnent silencieusement malgré la puissance nominale de 450 W et une amélioration des performances assez constante.

Le 12900KS en revanche est le même CPU qui n’est pas livré avec un refroidisseur, il est à peine plus rapide, la plupart du temps vous ne pouvez même pas mesurer la différence, il est encore moins efficace et plus difficile à refroidir. Si cela va être 30 ou 50% plus cher que le 12900K d’origine, cela va être très difficile à recommander.

Franchement, pour les joueurs, le Core i9-12900K n’était même pas le meilleur choix. Pour cela, nous opterions pour le 12700K car il supprime la moitié des cœurs E qui sont actuellement inutiles pour les jeux, mais conserve les 8 cœurs P. Le 12700K coûte 370 $ US, ce qui signifie que vous pouvez en acheter deux pour le prix d’un seul 12900KS, diable, il vous restera même de la monnaie. En ce sens, le 12900KS est un autre produit stupide, et c’est probablement pourquoi Intel ne les a pas envoyés aux examinateurs.

Pour le genre d’argent que vous êtes censé payer pour le 12900KS, vous pouvez acheter un combo complet CPU/carte mère/RAM basé sur le 12700KF et avoir un système qui fonctionnera de toute façon extrêmement proche du Core i9. Alors c’est pour qui ? Nous ne pouvons pas dire que nous recommandons celui-ci. Nous supposons que si vous êtes un overclockeur extrême, payer une prime massive pour le silicium regroupé peut avoir du sens, mais pour tout le monde, c’est un énorme gaspillage d’argent.

