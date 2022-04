AMD rachète la société de cloud computing Pensa pour 1,9 milliard de dollars

AMD continue d’étonner avec sa stratégie commerciale, qui se voit dans les actions et décisions les plus récentes. Et nous ne parlons pas seulement des produits de plus en plus puissants que l’entreprise a lancés, mais aussi des acquisitions qui la rendent mieux préparée à faire face à une forte concurrence, notamment dans le secteur des processeurs et des cartes graphiques.

En ce sens, la marque de Lisa Su a annoncé ce lundi avoir racheté la société de cloud computing Pensa, pour une valeur de 1,9 milliard de dollars.

AMD rachète la société Thinking

AMD a annoncé hier, le 4 avril, avoir acquis la société de cloud computing et de systèmes de traitement distribué Pensa. Cette acquisition a coûté à la société de puces un total de 1,9 milliard de dollars américains, soit environ 1,73 milliard d’euros.

L’achat apportera plusieurs avantages à l’entreprise dirigée par Lisa Su, notamment en termes de renforcement de sa gamme de processeurs professionnels pour les serveurs EPYC, ainsi que dans le segment du cloud. Ainsi, plusieurs nouveautés et une augmentation de la qualité de l’offre de la marque dans le secteur des centres de données, des serveurs et du cloud computing sont attendues.

Si, d’une part, la gamme de processeurs EPYC est déjà intégrée dans de grandes entreprises, comme les serveurs Netflix, la société nord-américaine Pensa fournit ses services sur plusieurs plateformes de cloud computing pour plusieurs grandes marques, comme IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle. Cloud et même Goldman Sachs.

Dans l’annonce, le PDG d’AMD déclare que :

Tous les principaux clients cloud et OEM ont adopté les processeurs EPYC pour accélérer la capacité de leurs centres de données. Aujourd’hui, avec l’achat de Pensa, nous avons ajouté une plate-forme de système de traitement distribué de premier plan à notre portefeuille de CPU, GPU, FPGA et SoC hautes performances.

Lisa Su souligne également que ce rachat donnera à AMD encore plus d’outils dans sa lutte pour le leadership en matière d’offre de solutions métiers.

Pensa a été fondée en 2017 par d’anciens ingénieurs de Cisco. Et avec cet achat, votre équipe, y compris le PDG Prem Jain, rejoindra l’activité Data Center Solutions d’AMD. Comme prévu, l’acquisition sera finalisée au cours du prochain trimestre.