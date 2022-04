DeLorean a déjà une date de présentation et DMC a montré encore plus de ce que sera cette voiture

Au cours des derniers mois, des rumeurs ont couru sur une nouvelle fonctionnalité importante qui sera présentée par la DeLorean Motor Company. La marque emblématique prépare une nouvelle voiture qui devrait être son retour sur le marché.

Maintenant, et après en avoir connu un peu plus sur cette future proposition, nous avons encore plus d’informations. La nouvelle DeLorean sera présentée le 18 août, avec toutes les nouveautés en cours de préparation.

On ne sait pas grand-chose de la nouvelle DeLorean que DMC prépare. C’est la marque emblématique qui nous a apporté la voiture du film bien connu Returnal vers le futur et qui a maintenant l’intention de répéter l’exploit avec sa prochaine proposition.

Après de nombreuses années de difficultés, DMC semble désormais en mesure de revenir sur le marché. À cette fin, il prépare une proposition intéressante qui captivera les consommateurs, en concurrence dans un domaine du marché automobile qui n’a pas encore été exploré.

Clarifions un peu les choses. La prochaine génération de DeLorean sera mise au point le 18 août 2022. Pour plus d’informations, lisez le communiqué de presse ici : https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #premier coup d’oeil pic.twitter.com/H0t0i4ODqv – DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) 4 avril 2022

Cette nouvelle super voiture devrait conserver quelques éléments emblématiques comme les portes papillon qui la caractérisaient dans les années 80. En dehors de cela, et parce qu’elle a été créée en collaboration avec le studio Italdesign, des lignes modernes et captivantes sont attendues.

Quelque chose dont DMC parle depuis de nombreuses années est la possibilité que cette nouvelle DeLorean soit une voiture électrique. Les publications faites sont évidentes et soulignent que cela peut être la réalité que tout le monde attend de la nouvelle voiture de la marque.

Encore plus intéressant est l’annonce de la date préparée pour la présentation de la nouvelle DeLorean. DMC vise pour son dévoilement le 18 août, dans toute sa splendeur, avec des lignes iconiques, mais avec un soupçon de modernité et d’innovation.

Ce sera une proposition pour être compétitif sur un marché qui devient de plus en plus riche et intéressant. Tesla n’est plus seul et a une forte concurrence sur le marché de la gamme où il positionne ses modèles les plus chers. Reste à savoir ce que DMC prépare et comment le marché y réagira.