Si vous possédez l’un de ces smartphones Xiaomi, il est temps de dire adieu aux mises à jour de la marque

Avec une large gamme de smartphones, Xiaomi a fait un travail inégalé en matière de mises à jour. En plus de ses offres qui optent pour du matériel établi et éprouvé, il propose des mises à jour constantes de son MIUI sur tous les appareils.

Pour de nombreux smartphones, cette capacité de mise à jour est terminée et ils ne reçoivent plus de nouvelles. C’était une annonce de la marque elle-même qui y mettait un terme et présentait la liste des équipements en fin de support.

Les smartphones Xiaomi en fin de mises à jour

Xiaomi en état de changer la fenêtre de mise à jour de ses nouveaux smartphones. Il souhaite prolonger davantage les périodes pendant lesquelles il propose de nouvelles versions de MIUI et d’Android, garantissant également des correctifs de sécurité plus longtemps.

Xiaomi – Fin des utilisations

GI 1

GI 2

MI 2A

GI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

IM 5X

MI 6

IM 6X

MI 8 SE

Remarque MI

MI Remarque 2

MI Remarque 3

Note de messagerie instantanée Pro

MÉLANGER

MIX 2

MI MAX

MI MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

Tampon MI

Clavier MI 2

Clavier MI 3

Clavier IM 4

MI Pad 4 Plus

MI MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

Édition explorateur MI 8

MIX 3

MI 8 UD

MI 9 SE

Lotus

La liste des smartphones présentée ci-dessus fait partie de celle qui a maintenant été indiquée par Xiaomi pour ne plus recevoir de mises à jour du système d’exploitation. Cela inclut les nouvelles versions de MIUI ainsi que les correctifs de sécurité et les rapports de vulnérabilité de sécurité.

Redmi sans nouveau MIUI et correctifs de sécurité

En plus des smartphones de la gamme MI, Xiaomi met également fin à la durée de vie utile d’autres modèles d’autres familles. Nous avons beaucoup de smartphones Redmi, qui iront de la même manière et manqueront les correctifs et mises à jour de sécurité MIUI.

Redmi – Fin des utilisations

redmi 1

redmi 1S

redmi 2

Redmi 2A

redmi 3

redmi 3S

Redmi 3X

redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

redmi 5

redmi 5 plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

redmi 6

redmi 6 pro

redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Ce n’est pas la meilleure nouvelle pour de nombreux utilisateurs de smartphones Xiaomi, mais en fait, il fallait s’y attendre. La marque ne peut pas proposer de mises à jour indéfiniment et le matériel au fil du temps a tendance à ne plus être supporté et à devenir obsolète.