Google a supprimé une autre option de Google Maps de manière totalement silencieuse

Google a été très rapide pour introduire de nouvelles fonctionnalités dans Google Maps sur toutes ses plateformes. Ceux-ci visent à rendre le service encore meilleur et à donner à l’utilisateur les outils essentiels pour le rendre meilleur.

De l’autre côté, Google supprime également les fonctions qu’il comprend et de la manière dont il le perçoit. Cela vient d’arriver avec une option de plus, qui aura tout simplement disparu de Google Maps, mais avec une raison importante. Il n’a tout simplement pas été utilisé.

Google a pour habitude de tester ses actualités et de les présenter aux utilisateurs. Celles-ci sont évaluées et ne sont rendues publiques que lorsqu’elles sont matures, généralement avec un impact et une visibilité suffisante pour être utilisées.

Il y a maintenant un changement et cela fait que Google Maps a perdu l’une de ses options. Cela a été simplement supprimé, sans aucune notification ni alerte pour les utilisateurs. Ceux-ci revendiquent désormais leur présence, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.

Ce qui a été décrit dans certaines chaînes suggère que l’option de l’explorateur d’horaires a disparu de Google Maps. Cela a permis de voir les horaires des transports publics dans une chronologie et d’aider à planifier n’importe quel voyage dans cette option.

Google a supprimé cette option, laissant les utilisateurs sans accès. Le pire, c’est que sur les forums de l’entreprise, l’information qui existe est qu’elle ne reviendra pas, et avec la justification qu’elle a été supprimée simplement pour ne pas avoir de mise à jour.

Ce n’est pas la première fois que l’explorateur d’horaires est supprimé de Google Maps. En début d’année cette option aura disparu de ce service, mais plus tard Google l’a ramenée aux utilisateurs. Maintenant, pour autant que nous sachions, cela ne devrait pas revenir.

Une fois de plus, le géant de la recherche tue une partie de ses services en silence et sans aucun avertissement pour les utilisateurs. Il supprime simplement et laisse tous ceux qui les ont utilisés sans aucune alternative. Dans ce cas, la même chose se produit et les tentatives de restauration de l’explorateur de planification ont échoué.