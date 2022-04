Hertz achète 65 000 véhicules à Polestar pour diversifier sa flotte de véhicules électriques

Pourquoi c’est important : La société de location de voitures s’est récemment associée à la filiale de Volvo, Polestar, pour l’achat de jusqu’à 65 000 véhicules électriques au cours des cinq prochaines années. Cela renforce le plan de Hertz visant à construire la plus grande flotte de location de véhicules électriques en Amérique du Nord et l’une des plus importantes au monde, qui a débuté en octobre dernier avec une commande de 100 000 véhicules Model 3 de Tesla.

Hertz a annoncé qu’il commandera initialement les modèles Polestar 2, qui présentent un design minimaliste et une pléthore d’équipements, notamment des jantes en alliage forgé de 20 pouces, un toit panoramique et un grand système d’infodivertissement alimenté par Android Automotive OS.

La marque automobile suédoise Polestar a été fondée en 1996 et reprise par Volvo en 2015. Sa première voiture de série, la Polestar 1, a été introduite en 2017 avec un groupe motopropulseur électrique hybride. La Polestar 2 susmentionnée est entrée en production en 2019 en tant que premier modèle entièrement électrique de la tenue. La berline à quatre portes offre une autonomie allant jusqu’à 270 miles avec 408 chevaux au robinet.

La première vague de véhicules électriques Polestar devrait être disponible pour les clients Hertz en Europe ce printemps avant d’atteindre l’Australie et l’Amérique du Nord fin 2022. Les modèles Tesla sont déjà largement disponibles à la location.

Les deux offrent aux acheteurs potentiels la possibilité d’obtenir du temps de siège avec des véhicules électriques sans avoir à s’engager dans un achat pur et simple.

Avez-vous déjà eu l’occasion de faire un tour avec un véhicule électrique ? Si oui, comment l’expérience se compare-t-elle à un véhicule à essence standard ? Envisageriez-vous d’en acheter un ou avez-vous déjà appuyé sur la gâchette ?

Crédit image Antoine Joubert