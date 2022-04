Rapport : Près de la moitié de ceux qui possèdent des crypto-monnaies en ont acquis en 2021

Les crypto-monnaies ne sont pas aussi récentes qu’elles le paraissent, bien qu’elles aient connu une grande popularité ces derniers temps. Selon un nouveau rapport, près de la moitié des personnes interrogées ont acheté une crypto-monnaie pour la première fois en 2021.

L’enquête a approché 30 000 personnes de 20 pays différents.

Les crypto-monnaies ont connu une croissance abrupte en 2021. En cas de doute, un rapport récent indique que près de la moitié des détenteurs de crypto-monnaies interrogés ont effectué leur premier achat l’année dernière.

L’enquête a été préparée par Gemini, une plateforme d’achat et de vente de crypto-monnaies, et a interrogé 30 000 personnes de 20 pays entre novembre 2021 et février 2022.

Selon le rapport, 41 % des détenteurs de crypto-monnaies dans le monde ont effectué leur premier investissement en 2021. Cependant, dans certains des pays inclus, le pourcentage dépasse la moyenne. Par exemple, en Inde, 54 % des répondants sont entrés dans ce monde l’année dernière.

De plus, l’enquête a révélé que la principale motivation pour investir dans les crypto-monnaies était l’inflation. En fait, l’intérêt pour les crypto-monnaies parmi les personnes vivant dans des pays avec une dépréciation de plus de 50% par rapport au dollar était plus de cinq fois plus élevé que ceux vivant dans des pays aux économies plus stables.

Comme l’a révélé l’enquête, des marchés tels que l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique et les États-Unis ont connu la plus forte croissance du nombre de personnes investissant dans la crypto-monnaie pour la première fois.

Bien que les crypto-monnaies soient très volatiles, le rapport Gemini indique que 79 % de ceux qui ont affirmé avoir acheté des actifs numériques en 2021 l’ont fait comme un investissement à long terme.

Concernant l’Europe, le rapport a révélé que 17% des individus admettent posséder des crypto-monnaies. Ainsi, la première est à égalité avec l’Australie (18%), par exemple, mais en dessous de la moyenne mondiale de 23%. Plus que cela, seulement 7% des personnes qui ne possèdent pas de crypto-monnaies seraient disposées à les acquérir.

Ici, 36% de ceux qui n’ont pas encore investi dans ces crypto-actifs mentionnent que la principale préoccupation est le manque de sécurité juridique sur la crypto-monnaie.

