Flintlock: Le siège de l’aube, quand les dieux et les armes se croisent

L’équipe de développement néo-zélandaise A44 Games et l’éditeur Kepler Interactive ont récemment annoncé leur prochain jeu, Flintlock: The Siege of Dawn.

Un RPG d’action en développement par l’équipe derrière Ashen.

En développement par les studios néo-zélandais A44 Games (ashen), Flintlock : The Siege of Dawn est un RPG d’action se déroulant dans un univers dark fantasy où les humains se retrouvent sous le joug des Dieux et leurs armées de Morts-Vivants.

De cette façon, le jeu invite tous les joueurs à se lancer dans une aventure épique pour le Salut de l’Humanité et dans laquelle les principaux ingrédients sont la Vengeance, la Magie et la Poudre à Canon.

L’histoire de Flintlock commence par la référence que la porte du monde des morts a été ouverte, ce qui a permis à une puissante armée de morts-vivants (morts-vivants) de s’échapper et d’envahir notre réalité. La vie de tout et de tous est en danger d’extinction.

Mais tout n’est pas perdu et une alliance a été forgée pour combattre la menace. Le joueur pourra contrôler Nor Vanek, un membre de l’armée de l’Alliance qui, avec son compagnon Enki, une étrange créature aux pouvoirs magiques, devra affronter la colère des Dieux et leur Armée de Morts-Vivants.

Flintlock: The Siege of Dawn se déroule dans un monde fantastique où la poudre à canon vient d’être inventée et avec elle les armes à feu. Dans un monde de dieux et de magie noire, cette invention pourra-t-elle inverser la tendance et sauver l’humanité de l’emprisonnement des dieux et de leurs armées de morts-vivants ?

A l’annonce du jeu, on soupçonnait encore Nor Vanek d’avoir une revanche très personnelle sur les Dieux qu’il combat désormais.

Se déroulant dans un monde ouvert à l’exploration, le joueur participera à des combats épiques, que ce soit dans des déserts arides, des grottes sombres ou des villes dévastées par la destruction.

C’est le dernier effort de l’Humanité et chaque attaque doit compter, que ce soit par les armes à feu, la magie ou même l’utilisation de la vieille hache de guerre, déclenchant de puissants combos contre certains des boss les plus difficiles que nous trouverons dans le jeu : les dieux.

Flintlock: The Siege of Dawn sortira plus tard cette année sur Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC (via STEAM et Epic Games Store).