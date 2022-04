Les experts prédisent que le métaverse aura un impact sur notre santé mentale

Heureusement, la santé mentale est de plus en plus pertinente et un sujet de plus en plus exploré. Pour cette raison, les experts ont étudié comment les plans de Zuckerberg pour le métaverse pourraient avoir un impact sur les individus.

Les avis ne sont pas unanimes et le débat est de savoir si cet impact sera positif ou négatif.

Comme nous le savons, le métaverse se veut un monde virtuel parallèle à celui dans lequel nous vivons – en fait, Meta le décrit comme la « prochaine évolution des relations sociales ». Par conséquent, si la santé mentale est déjà un problème dans ce dernier, les experts ont débattu de son impact sur cette nouvelle réalité qui a été développée par plusieurs entreprises technologiques, telles que Microsoft, Nvidia et Apple.

Bien que le métaverse apparaisse comme une idée complètement nouvelle, la vérité est qu’il y a ceux qui considèrent qu’il existe déjà, notamment dans l’industrie du jeu. Par conséquent, les experts ont étudié l’impact que les plans de Zuckerberg pour le métaverse auront sur la santé mentale des individus, considérant que certains sont déjà pleinement engagés dans le monde en ligne.

Bien qu’il y ait des experts qui pensent que le métavers intégrera la vie des individus de manière naturelle, d’autres affirment que le concept est à la fois révolutionnaire et méconnu, il pourrait donc poser des défis.

Les experts divisés sur l’impact du métaverse sur la santé mentale

Pour l’instant, selon un article publié dans Psychology Today, il existe des preuves scientifiques qui établissent un lien entre l’utilisation excessive de la technologie et divers problèmes de santé mentale, tels que la dépression et la paranoïa, par exemple. De plus, passer beaucoup de temps connecté au numérique peut entraîner une préférence pour ce monde par rapport à la réalité.

Pour Rachel Kowert, directrice de recherche chez Take This, une organisation à but non lucratif axée sur la santé mentale de la communauté du jeu vidéo, cette préférence peut « impacter négativement notre capacité à nous engager dans une vie non virtuelle, que ce soit la confiance en soi ou l’appartenance ». , ou l’anxiété sociale ». Dans le même ordre d’idées, Jeremy Bailenson, fondateur du Virtual Human Interaction Lab de l’Université de Stanford, considère qu’il peut y avoir des défis associés lorsque l’on passe trop de temps « dans un monde où tout le monde est juste parfait, beau et idéal ».

À son tour, Nick Allen, professeur de psychologie à l’Université de l’Oregon, soutient que la question ne devrait pas être le temps passé dans le métaverse, mais plutôt si ce temps, quel qu’il soit, a un impact positif ou négatif sur la santé mentale des individus.

Un jeune qui pourrait être LGBT et qui trouve un contexte en ligne où il peut ressentir un soutien social – nous prédisons que cela serait bénéfique pour sa santé mentale. D’un autre côté, si l’utilisation des technologies métavers remplace des comportements non en ligne qui sont sains et favorables à la santé mentale, comme l’exercice approprié, l’engagement dans des relations réelles, un sommeil sain, le temps passé dans des environnements naturels, alors ils peuvent être nocifs. .

Allen a expliqué.

En effet, les experts soulèvent plusieurs questions et construisent de multiples scénarios afin de comprendre l’impact possible du métaverse sur la santé mentale des utilisateurs.

Par exemple, Daria Kuss, responsable du groupe de recherche sur la cyberpsychologie à l’Université de Nottingham Trent, note que « nous savons que des formats particuliers de psychothérapie, à savoir la thérapie d’exposition à la réalité virtuelle, peuvent être des outils fantastiques pour aider les personnes atteintes de diverses phobies ». . Selon lui, des problèmes tels que la dépression, la psychose, la toxicomanie, les troubles de l’alimentation et les troubles de stress post-traumatique peuvent être abordés dans le métaverse. En effet, cela permet aux individus de faire face à un stimulus, dans un espace sûr et contrôlé et progressivement.

Comme Kuss, d’autres experts considèrent que le métaverse peut fonctionner comme un agent libérateur, ayant un impact positif sur la santé mentale. Plus que cela, Peter Etchells, professeur de psychologie et de communication scientifique à l’Université de Bath Spa, rappelle que le métavers peut être « une formidable force pour le bien » dans le sens où il maintient les gens connectés, s’il est exploré de manière éthique.

À l’avenir, et avec le développement du métaverse, les spécialistes auront l’opportunité d’étudier son impact réel, réalisant comment il peut nuire ou bénéficier à la santé mentale des individus.

