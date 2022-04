La prochaine extension de World of Warcraft pourrait s’appeler « Dragonflight »

En contexte : La franchise Warcraft est sur le point de s’agrandir. Outre les trois mises à jour de contenu à venir sur Hearthstone cette année et un nouveau jeu mobile, World of Warcraft recevra également une nouvelle extension. Nous savons déjà que l’éditeur prévoit de le dévoiler le 19 avril, mais le nom n’a pas encore été confirmé.

Il y a trois semaines, Activision Blizzard a annoncé ce qui allait arriver à la franchise Warcraft cette année. Avec trois extensions à venir sur Hearthstone et les débuts de la série sur les plateformes mobiles, il y a beaucoup à attendre de Warcraft. De plus, WoW reçoit également une nouvelle extension, et comme les précédentes, les fans ont de grandes attentes.

Blizzard a prévu l’annonce de la prochaine extension pour le 19 avril, où nous espérons en savoir plus sur le nouveau contenu qui l’accompagne, la date de sortie et le nom. Cependant, un rapport récent a peut-être révélé ce dernier avant l’événement.

Lors de la préparation du site Web officiel de World of Warcraft pour la nouvelle extension, Blizzard a peut-être accidentellement divulgué son nom. À l’aide des outils de développement du navigateur, n’importe qui peut consulter le code source public du site Web, qui mentionne les pré-achats « Dragonflight Base », « Heroic » et « Epic ». De plus, le code pointe également vers une URL (dragonflight.blizzard.com) actuellement inaccessible.

En plus de cela, il y avait aussi des certificats Web enregistrés le 29 mars pour l’URL dragonflight.blizzard.com. Donc, à moins que tout cela ne fasse partie d’un plan élaboré construit par Blizzard pour nous déstabiliser, il est presque garanti que la prochaine extension de WoW s’appellera Dragonflight.

Activision Blizzard devrait également sortir cette année deux nouveaux jeux Call of Duty (Modern Warfare 2 et Warzone 2) et Overwatch 2, qui aura une bêta fermée à partir du 26 avril. On peut également s’attendre au lancement de Diablo Immortal pour les plateformes mobiles. , tandis que ceux qui attendent Diablo IV devront probablement s’accrocher encore un an avant de l’essayer.