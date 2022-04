Via Verde : Avez-vous reçu un email pour remplacer l’Identifiant ?

Via Verde est le système de télépéage utilisé au Portugal et l’une des principales inventions nationales. Créée par Brisa dans les années 1990, Via Verde repose sur une technologie basée sur la radiofréquence et l’idée d’avoir une antenne et un identifiant était totalement innovante à l’époque.

Si vous avez récemment reçu un e-mail pour remplacer votre identifiant, découvrez ce que vous devez faire.

Via Verde est un système de péage électronique utilisé au Portugal. Il autorise actuellement les paiements dans 18 concessions et sous-concessions d’autoroutes nationales, y compris les anciens SCUTS.

Avec l’arrivée de la nouvelle année, de nouveaux tarifs sont également arrivés sur Via Verde, qui entreront en vigueur le 5 janvier 2022. Si vous avez reçu un mail pour remplacer l’Identifiant, sachez que vous paierez plus cher.

Comment remplacer un identifiant Via Verde ?

Le processus peut être fait en ligne et est simple. Pour cela, l’utilisateur n’a qu’à choisir la modalité qu’il souhaite. Pour ceux qui n’ont besoin que de l’identifiant pour enregistrer les tickets sur les autoroutes, choisissez la première option qui coûte 5,75 euros.

Si vous souhaitez utiliser l’identifiant pour payer les autoroutes et les services, vous devrez choisir l’option mobilité. Pour les clients occasionnels qui souhaitent utiliser plusieurs services (mais qui ne paient que lorsqu’ils les utilisent), l’option à choisir est l’itinéraire Verde Mobilidade Leve.

Après avoir choisi le mode, vous devez confirmer les données.

Dans le centre de messagerie du service, ils peuvent également surveiller l’état du processus.

Via Verde propose un service en ligne afin que les conducteurs puissent consulter toutes les informations sur le service. Dans l’espace client, il est possible d’accéder à un Message Center, d’en savoir plus sur son service (Péages/Points Solde), d’obtenir des mouvements et des extraits, entre autres informations. Vous pouvez obtenir des informations sur la méthode choisie et la référence de paiement associée, nécessaires pour activer ou modifier la carte de débit pour utiliser l’identifiant. Tu peux le voir ici.

Un conseil que nous laissons est d’entrer dans la page de service et de vérifier combien de points vous avez. Les points valent des chèques tourisme et loisirs. Il y a aussi des rabais sur les aires de service et sur votre véhicule : inspection, entretien, assurance et plus encore.

