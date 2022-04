Elon Musk achète 9,2% de Twitter, se plaint de sa position de liberté d’expression

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La plupart des choses — souvent controversées — qu’Elon Musk dit viennent de son compte Twitter, mais il semble qu’il ne soit pas si content de la position de la plateforme envers la « liberté d’expression ». Alors, que doit faire la personne la plus riche du monde ? Achetez 9,2 % des parts de Twitter pour une valeur d’environ 2,89 milliards de dollars, faisant monter en flèche le cours de l’action de la société.

Un dossier 13G publié aujourd’hui montre que le 14 mars, Musk a acheté 73 486 938 actions Twitter, ce qui représente une participation passive de 9,2 % dans la société, dont il est désormais le principal actionnaire.

Fait intéressant, la nouvelle survient environ une semaine après que Musk a tweeté un sondage auprès de ses plus de 80 millions de followers demandant : « La liberté d’expression est essentielle au fonctionnement d’une démocratie. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? Le PDG a écrit, « les conséquences de ce sondage seront importantes » dans un tweet de suivi.

La liberté d’expression est essentielle au fonctionnement d’une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? — Elon Musk (@elonmusk) 25 mars 2022

Un jour plus tard, Musk a tweeté que le non-respect par Twitter des principes de la liberté d’expression sape fondamentalement la démocratie. Il s’est également demandé si une nouvelle plate-forme était nécessaire. Tous les tweets sont venus après que Musk ait décidé d’acheter sa participation.

Étant donné que Twitter sert de facto de place publique de la ville, le non-respect des principes de la liberté d’expression sape fondamentalement la démocratie. Qu’est-ce qui devrait être fait? https://t.co/aPS9ycji37 – Elon Musk (@elonmusk) 26 mars 2022

Les actions Twitter ont bondi de plus de 25% dans les échanges avant commercialisation. L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré à CNBC que « cela pourrait éventuellement conduire à une sorte de rachat ».

« Cela a du sens étant donné ce dont Musk a au moins parlé, du moins du point de vue des médias sociaux », a ajouté Ives.

Musk a été là avec Donald Trump lorsqu’il s’agit d’avoir des ennuis pour ses tweets controversés. Son message «financé par un financement sécurisé» en 2018, qui affirmait qu’il envisageait de privatiser Tesla à 420 $ par action, a provoqué la colère de la Securities and Exchange Commission et a conduit les avocats de Tesla à approuver au préalable les Tweets de Musk. Il a également fait face à un procès pour avoir qualifié le sauveteur d’une équipe de football en Thaïlande de « pédo ». Plus récemment, il a utilisé la plateforme pour défier Vladimir Poutine en combat singulier pour décider de l’avenir de l’Ukraine.