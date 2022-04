Besoin d’une nouvelle chaise ergonomique pour votre bureau ? Nous avons deux propositions

SONGMICS Chaise de bureau de forme sportive, Fauteuil pivotant, avec accoudoirs inclinables, Dossier haut, Hauteur réglable, Inclinable pour se balancer, Design ergonomique, Noir OBG62B

Votre succès au travail commence ici : Ce siège de bureau ergonomique suit les lignes de votre corps et réduit la pression sur votre cou, vos épaules et votre dos pour une bonne posture qui vous aide à rester concentré Dimensions ergonomiques : Cette chaise est totalement réglable. Sa hauteur est de 115-125 cm, la hauteur du dossier est de 78 cm, la taille de l’assise est de 52 x 52 cm (L x l), la hauteur de l'assise est de 46-56 cm et le diamètre de la base est de 68 cm Tout pour conserver sa qualité : La surface en PU est résistante à l'usure et facile à nettoyer. Le dossier et les accoudoirs rembourrés de mousse de haute densité sont confortables et anti-déformation Conception ingénieuse : La force du mécanisme à bascule est variable en fonction du poids de l’utilisateur. Le degré d’inclinaison est verrouillable. La hauteur de l’assise est réglable entre 46 et 56 cm. Tout est là pour votre corps et votre esprit ! Accoudoirs rabattables pour gagner de la place : Vous avez enfin terminé le travail ! Le rapport est prêt, le design est terminé et votre patron est satisfait. Rabattez les accoudoirs de la chaise et glissez-la sous le bureau pour gagner de la place...