WhatsApp pour iOS : la lutte contre le partage de fausses informations continue

La désinformation et le partage de fausses nouvelles est un défi majeur aujourd’hui. Les grands thèmes du débat mondial en ont souffert et les groupes aux idées extrémistes se sont développés au détriment de la propagation de ce type d’information. Les réseaux sociaux font très peu pour l’arrêter, même s’ils essaient de montrer le contraire. Dans le cas de WhatsApp, la limite du partage de fausses informations a été testée depuis longtemps, mais les développements ont été lents.

Bientôt, pour iOS, des fonctionnalités étendues arriveront pour tous les utilisateurs.

La diffusion de fausses informations s’est accrue et vous en entendez davantage chaque fois qu’il y a un grand sujet de débat à grande échelle. C’est arrivé avec les élections américaines et brésiliennes, puis avec le COVID-19 et maintenant nous les voyons émerger au milieu d’un scénario de guerre.

Les réseaux sociaux sont l’un des moyens de propagation les plus efficaces à l’aide de groupes créés dans les différents services de messagerie, y compris WhatsApp.

Au fil du temps, nous avons vu ces entreprises se montrer très préoccupées par cette réalité, mais effectivement les actions restent très limitées.

WhatsApp, par exemple, teste depuis plus de 3 ans la limitation des transferts de messages. Mais ce n’est que maintenant qu’il semble qu’une telle fonctionnalité arrivera de manière massive.

WhatsApp pour iOS aura une limite de transfert de messages

La fonctionnalité iOS était limitée aux utilisateurs au Brésil. La fonctionnalité est maintenant en version bêta et ne devrait pas tarder à arriver sur le marché mondial.

Selon WABetaInfo, cette limite de transfert est déjà disponible dans la version bêta 22.7.0.76 de WhatsApp pour iOS. Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’application commencera à limiter la capacité de transférer les messages transférés pour éviter le spam et la désinformation.

Cependant, la fonctionnalité ne s’appliquera qu’aux messages déjà transférés. Si l’utilisateur est l’auteur du message, il peut l’envoyer à qui il veut. Ainsi, les utilisateurs de WhatsApp ne pourront transférer qu’un seul message transféré à la fois.

Au Brésil, l’application différencie également un message transféré une fois d’un message transféré plusieurs fois – le premier peut être partagé avec jusqu’à cinq conversations, tandis que le second ne peut être transféré qu’une seule fois.