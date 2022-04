Tesla livre plus de 310 048 véhicules électriques au premier trimestre 2022

Malgré les restrictions flexibles du COVID-19, le premier trimestre 2022 n’a jamais été une période facile pour Elon Musk. Tesla a dû relever de nombreux défis pour maintenir la production et l’approvisionnement régulier des véhicules électriques. Au premier trimestre 2022, Tesla a fait de grands progrès dans la production et la livraison de véhicules électriques.

Selon le communiqué de presse officiel, Tesla a livré plus de 310 048 véhicules au premier trimestre (T1) de 2022. Il s’agit d’un énorme progrès pour Tesla compte tenu des restrictions de la chaîne d’approvisionnement.

Dans un Tweet, Elon Musk a déclaré que ce fut un trimestre exceptionnellement difficile. Le communiqué de presse officiel de Tesla a déclaré que la production du modèle S/X était de 14 218 et celle du modèle 3/Y était de 291 189. De même, les livraisons du modèle S / X étaient de 14 724 et du modèle 3 / Y de 295 324. L’équipe agile de Tesla a fait des progrès impressionnants sur de nombreux fronts.

Ce fut un trimestre *exceptionnellement* difficile en raison des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et de la politique chinoise zéro Covid. Le travail exceptionnel de l’équipe Tesla et des principaux fournisseurs a sauvé la situation. – Elon Musk (@elonmusk) 2 avril 2022

Il y a une augmentation étonnante au premier trimestre de 2022 par rapport aux 308 600 livraisons du trimestre précédent. De plus, il y a une augmentation de 68 % des livraisons par rapport à l’année précédente. La pandémie a fait de son mieux pour limiter la production de Tesla. Cependant, la stratégie commerciale experte a amené Tesla à un niveau d’innovation supérieur.

La politique zéro covid de la Chine



Le défi est que la production a chuté par rapport à l’année précédente. Actuellement, le monde traverse une perturbation et un chaos majeurs à cause des guerres en Ukraine et en Russie. Plus encore, la politique zéro covid de la Chine nuit aux principales industries et aux entreprises mondiales.

La Chine a mis en place des restrictions draconiennes pour limiter et mettre fin au COVID-19. Cela a provoqué la suspension temporaire de l’usine de Shanghai de Tesla. Il a considérablement baissé la production. L’équipe engagée de Tesla a assumé le fardeau et a conduit l’entreprise vers des livraisons capitales au premier trimestre 2022.

Inflation et perturbation de la chaîne d’approvisionnement

C’est en effet un énorme progrès, étant donné que l’attente de Wall Street était de 308 836 voitures selon les données de Refinitiv. L’inflation et la perturbation généralisée de la chaîne d’approvisionnement ont endommagé les industries automobiles du monde entier. Certaines industries ont pris du retard tandis que les plus résilientes et engagées ont prospéré.

De plus, les composants très importants, tels que les semi-conducteurs, étaient rares. Les prix des matières premières augmentaient. Surtout après l’invasion russe de l’Ukraine, les choses ont empiré. L’approvisionnement en nickel et en aluminium a diminué en raison de la guerre.

Malgré les obstacles, Tesla a tenu sa promesse de fournir des voitures de haute technologie et des véhicules électriques avec plus de piquant. Tesla a dévoilé le rapport de livraison et de production pendant les restrictions draconiennes de la Chine. La Chine suit la politique zéro covid, qui cause des problèmes aux industries automobiles et à la chaîne d’approvisionnement des biens de consommation.

RUPTURE: @Tesla a livré un nombre record de 310 048 véhicules au premier trimestre, dépassant les attentes de Wall St de 309 000. La production totale du premier trimestre était de 305 407. félicitations $TSLA! 🥳🚀📈 pic.twitter.com/VqTrQ7Qnt2 — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) 2 avril 2022

Plus encore, en mars, Tesla a cessé de produire des véhicules électriques dans sa Gigafactory Shanghai à deux reprises en mars. Tesla fait des merveilles pour les clients de la Chine et du marché européen. Elle produit 2 000 véhicules par jour. Ainsi, il est important de savoir que l’année dernière, Testa a produit plus de 180 000 véhicules et livré près de 185 000 véhicules.

Emballer

Tesla lutte contre le changement climatique. Il limite la pollution dans le monde grâce aux véhicules électriques. Pour respecter un environnement vert, Tesla produit des véhicules électriques en grand nombre.

Plus encore, le directeur général de Tesla, Elon Musk, prévoit de se fixer des objectifs plus élevés pour explorer l’univers. L’augmentation des livraisons au premier trimestre 2022 met en évidence la détermination enthousiaste de l’équipe de Tesla. Tesla a livré plus de 310 048 véhicules électriques, ce qui représente une augmentation record des livraisons.