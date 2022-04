Logan Paul portait une carte Pokémon de 3,8 millions de dollars lors de ses débuts à la lutte. Il l’a acheté pour 5,2 millions.

Le célèbre youtubeur Logan Paul s’est présenté à Wrestlemania portant une carte Pokémon très rare d’une valeur de 3,8 millions de dollars. En entrant dans l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, Logan arborait autour du cou un récipient transparent contenant la très chère carte, que le youtubeur a remporté en juillet dernier pour 5,2 millions de dollars. De toute évidence, la simple possession de la carte ne suffisait pas au créateur, qui souhaitait montrer son achat devant les caméras le soir de Wrestlemania.

Pour Logan, la soirée a également représenté ses débuts dans le monde de la lutte, où il a concouru en tandem avec The Miz, remportant le match par équipe contre Rey et Dominik Mysterio. La carte millionnaire présente Pikachu Illustrator et est dans un état presque parfait – d’où sa valeur stellaire. L’apparition de la carte avait également été anticipée par Logan lui-même sur son profil Instagram, où peu avant la soirée il avait posté une photo avec sa robe de scène et, bien sûr, la carte autour du cou. Les couleurs choisies pour son équipe reflètent également celles du papier : jaune et noir. Un look très particulier qui, selon beaucoup, faisait passer Logan pour un « leader de gym Pokémon ».

Le youtuber possédait déjà cette carte Pikachu particulière, mais dans une version légèrement moins organisée. Son ancien papier a été noté 9 sur l’échelle PSA, qui évalue l’état de conservation de ces souvenirs. Afin d’acheter la carte en juillet, qui a une note PSA de 10, le youtubeur a échangé l’ancienne version pour 1,2 million de dollars. A ceux-ci il fallait ajouter 4 millions de dollars pour s’emparer de la carte très convoitée. « Pikachu Illustrator est l’une des cartes Pokémon les plus rares au monde », a expliqué Logan. « Seulement 39 ont été distribués aux gagnants d’un concours d’illustration en 1998 et c’est le seul avec une note PSA 10. » Avec cette victoire, Logan a également remporté le Livre Guinness des records du monde en tant que carte Pokémon la plus chère jamais vendue.

