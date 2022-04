Xiaomi a expliqué pourquoi il modifie les performances du smartphone à certains moments

La semaine dernière a commencé par une polémique impliquant Xiaomi et des tests de référence. Ces revues de performances ne sont pas toujours utilisées pour évaluer les performances d’un smartphone, mais ce sont des indicateurs importants.

Le résultat s’est avéré être la suppression de certains smartphones de la liste Geekbenck et une question importante. Après tout, Xiaomi modifie-t-il ou non les performances des applications ? La réponse est venue de la marque elle-même, en expliquant ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait.

Bien que ce ne soit pas quelque chose de normal et attendu, la vérité est que de nombreuses marques modifient les performances de leurs smartphones. Ils dépendent toujours de plusieurs facteurs pour appliquer ces modifications, mais ils cherchent toujours à équilibrer les performances avec différents éléments.

Xiaomi a été mis en échec avec ce que le co-créateur de Geekbench a révélé et il a donc décidé de présenter ses raisons. Il a expliqué qu’il applique 3 niveaux de performance et que ceux-ci s’adaptent aux différents facteurs du smartphone.

Xiaomi applique des stratégies de contrôle de la température pour garantir une expérience produit optimale, en particulier avec les applications exigeantes qui sont généralement utilisées pendant de longues périodes. Sur bon nombre de nos appareils, nous proposons 3 modes de performances, permettant aux utilisateurs d’affiner l’équilibre entre performances et efficacité énergétique. Au niveau du système, toutes les optimisations liées aux performances des applications pèsent sur de nombreux facteurs essentiels tels que la consommation d’énergie, les performances et l’impact thermique.

Chaque utilisateur peut choisir comment il souhaite que son appareil Xiaomi se comporte, en donnant la priorité aux éléments. Vous pouvez ainsi garantir une plus grande économie de batterie ou simplement augmenter les performances du smartphone.

Bien qu’il s’agisse d’une pratique que tout le monde n’a pas l’intention et ne souhaite pas, la vérité est qu’elle peut être positive pour les appareils. La gestion doit être automatisée et par l’évaluation des performances à tout moment. Pourtant, cela semble être une pratique courante.

Reste à savoir si Xiaomi modifiera ce comportement à l’avenir ou s’il conservera ses paramètres. Ce qu’il a maintenant ne semble pas avoir été bien accueilli et a causé des problèmes à la marque, avec la perte de résultats sur Geekbench.