Les appareils Apple les plus puissants du marché ? Antutu a déjà sa liste mise à jour

Malgré un nombre limité d’appareils mobiles, Apple présente des différences substantielles entre eux. Au fil du temps, et avec l’évolution de la technologie, les différences deviennent visibles et perceptibles pour ceux qui utilisent ces appareils.

Comme il le fait dans l’univers Android, Antutu regarde également ce qu’Apple crée et évalue ses performances. La liste de mars est déjà disponible et montre qu’il existe de grandes différences au sein de cet écosystème unique.

Les dernières données d’Antutu se sont concentrées sur Android et sur ce que ces smartphones offrent en termes de performances. L’avance est avec Qualcomm et son SoC Snapdragon 8 Gen 1, mais MediaTek suit et le Dimensity 9000 est déjà présent.

Les appareils les plus puissants d’Apple

Dans le domaine des appareils mobiles d’Apple, la liste s’avère évidente et même attendue. Les différences entre l’iPad et l’iPhone devront être réelles et tout semble être causé par le SoC que la marque a créé pour plusieurs de ses plateformes.

Ainsi, et pour mars, nous avons le point culminant en haut du tableau pour aller à l’iPad Pro 5, qui réalise une différence minime avec les modèles 12,9 et 11 pouces. Celui-ci est équipé du SoC M1 et de 8 Go de RAM. Le troisième est le nouvel iPad Air 5, avec les mêmes spécifications.

La différence SoC sur iPhone et iPad

Loin de là, au-dessus du million de points, la liste continue avec un autre iPad Pro de troisième génération, avec le SoC A12X Bionic. Ce n’est qu’après qu’apparaissent les premiers records d’iPhone, avec les modèles Pro Max et Pro de 2021, équipés du SoC A15 Bionic.

Il est curieux de voir que les fonctionnalités du SoC A12X Bionic, présenté en 2018, parviennent toujours à battre d’autres propositions plus récentes et, soi-disant, plus puissantes. La preuve en est dans la différence entre l’iPad Pro 3 et l’iPhone 13 Pro Max.

C’est un tableau qui ne devrait pas changer dans les mois à venir. Les nouvelles propositions d’Apple sont déjà présentées et ce n’est qu’en juin lors de la WWDC, qu’il y aura peut-être un nouvel iPad Pro, ou en septembre avec l’actualité de l’iPhone 14.