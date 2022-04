Les gens élevés dans les villes sont moins bons en course d’orientation que ceux nés à la campagne.

Vous connaissez sûrement cette personne qui a un excellent sens de l’orientation. D’autres, même avec le GPS, deviennent confus et ont une mauvaise idée de l’emplacement. Selon une étude, les personnes qui ont grandi à la campagne ont un meilleur sens de l’orientation et de la navigation que celles qui ont grandi dans les villes.

Ce n’est pas par hasard que les gens, même dans leurs déplacements quotidiens, utilisent des cartes et des applications GPS. Certains sont juste… égarés !

Chacun de nous possède en lui une sorte de boussole, un GPS naturel qui nous aide à nous orienter dans l’espace ou au quotidien dans les lieux que nous traversons. Cependant, il y a des gens avec ce mécanisme beaucoup plus fin que d’autres. Et ce n’est pas par hasard.

Pour découvrir comment l’environnement d’un enfant influence les compétences de navigation, les scientifiques ont analysé comment près de 400 000 personnes de 38 pays ont joué à un jeu conçu pour la recherche en neurosciences.

Les joueurs du jeu « Sea Hero Quest » devaient naviguer sur un bateau pour trouver des points de contrôle sur une carte, selon l’étude publiée dans la revue Nature.

Nous avons constaté que grandir en dehors des villes semble être bon pour développer des compétences de navigation, et cela semble être influencé par le manque de complexité de nombreux réseaux de rues dans les villes.

A déclaré le chercheur principal Hugo Spiers de l’University College de Londres.

Le co-auteur Antoine Coutrot, de l’Université de Lyon, a déclaré que la recherche a montré que lorsque les souris grandissaient dans des cages avec différentes voies complexes, « certaines capacités cognitives de leur cerveau, y compris la navigation spatiale, étaient également modifiées ».

Cependant, les humains ont été un peu plus difficiles à étudier car « on ne peut pas les enfermer dans des cages », explique le chercheur à l’AFP.

Les chercheurs ont donc utilisé le « Sea Hero Quest », qui a été créé en 2016 pour étudier la maladie d’Alzheimer et qui a depuis été joué par près de quatre millions de personnes.

Le chercheur Coutrot a déclaré que les personnes qui ont grandi dans les zones rurales avaient de meilleurs résultats car « la campagne est un environnement très complexe dans le sens où il est très désorganisé, avec de plus grandes distances, ce qui signifie qu’il faut mémoriser son itinéraire ».

Cependant, les personnes élevées dans des villes plus complexes comme Paris et Prague ont fait beaucoup mieux que celles des villes avec des plans de rues ordonnés comme Chicago, a-t-il ajouté.

Et les adultes peuvent encore améliorer leur sens de l’orientation plus tard dans la vie s’ils travaillent sur cet aspect.

C’est un peu comme apprendre une autre langue, ce qui sera beaucoup plus facile si on l’apprend quand on est jeune.