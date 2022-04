Swiss Mini Gun : le plus petit pistolet du monde… qui fait des dégâts

Le Swiss Mini Gun est le plus petit pistolet au monde et détient le record du monde Guinness du plus petit revolver au monde. Il mesure seulement 5,5 cm de long, 3,5 cm de haut et 1 cm de large. Le poids n’est que de 19,8 g.

Compte tenu de sa taille, il est facile de se cacher et certains pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, considèrent qu’il est illégal d’importer le Swiss Mini Gun.

Il est si petit que vu dans la paume de la main, il ressemble plus à un porte-clés ou à une miniature qu’à un vrai pistolet. C’est une première impression, bien sûr. Le Swiss Mini Gun C1ST est tout sauf un jouet. Pour exporter cette arme, le fabricant et le client doivent demander une licence dans leurs pays respectifs. Et tout le monde ne les autorise pas.

Bien que la société assure qu’au Canada ou en France, le modèle C1ST n’est pas considéré comme une arme à feu, il existe d’autres États vers lesquels il ne peut pas être expédié. Outre le Royaume-Uni des États-Unis, même en Suisse, le revolver est répertorié comme une « véritable arme à feu ».

La société responsable du Swiss Mini Gun affirme que chacune de ses balles a un calibre de 2,34 millimètres, une longueur de 4,53 millimètres et un poids de 0,128 gramme.

Quant à l’énergie qu’elle atteint, elle détaille qu’elle n’est « que de 0,97 j. « La puissance de la plupart des pistolets à air comprimé qui sont en vente dans de nombreux pays peut dépasser de plus de dix fois celle de nos munitions », souligne le fabricant. qui reconnaît en tout cas qu’il y a plusieurs pays, à commencer par la Suisse, qui considèrent le modèle C1ST comme une véritable arme.

Même pas le prix d’un jouet. Sur le site de l’entreprise, le pistolet avec étui en cuir, kit de nettoyage et 48 cartouches coûte 6 500 francs suisses, soit environ 6 300 euros.