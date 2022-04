De nouvelles vidéos dévoilées pour LEGO Star Wars : La saga Skywalker

L’un des jeux les plus en vue cette année est LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, le résultat d’un partenariat entre Warner Bros. Games, TT Games, le groupe LEGO et Lucasfilm Games.

Récemment, le jeu a reçu deux nouvelles vidéos qui en montrent un peu plus sur le jeu, l’histoire et la manière dont le développement est déjà en cours.

Les ténèbres se lèvent

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games ont récemment dévoilé une nouvelle bande-annonce pour LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, intitulée « Darkness is Rising » qui révèle certains des méchants que le jeu présentera et qui peuvent être trouvés dans les 9 films qui donnent du contenu au jeu.

Au fil de l’aventure, les joueurs pourront être tentés de rejoindre le Côté Obscur, s’alliant ainsi à des personnages aussi malveillants que charismatiques, tels que Dark Vador, le Général Grievous, Dark Maul ou l’Empereur Palpatine entre autres.

Construire la galaxie

Une autre vidéo récemment révélée en montre un peu plus sur le processus créatif de l’équipe de TT Games (en coopération avec Warner Bros. Games, LEGO Group et Lucasfilm Games) pour donner vie au Galaxy et à tout ce qu’il contient.

Il s’agit d’une vidéo des coulisses qui met en lumière la vaste gamme de contenus et le sentiment de liberté auxquels les joueurs peuvent s’attendre dans LEGO Star Wars : La saga Skywalker.

Le processus de création du Galaxy a été, selon les responsables, une expérience extrêmement enrichissante. En effet, en plus d’avoir la possibilité de recréer certaines des planètes les plus emblématiques de Star Wars, il était également possible de créer de nouvelles planètes, avec tout ce que cela implique. Et bien sûr, tout cela avec les doses d’humour auxquelles les jeux LEGO nous ont habitués.

Il est également possible de visualiser le travail effectué par l’équipe de développement dans le processus de création de chaque planète, qui inclut les effets de surface et atmosphériques de chacune, les rendant uniques et distincts les uns des autres. Et c’est important, car les joueurs auront une grande liberté pour explorer chaque planète.

Cependant, d’après le documentaire qui suit, une partie importante de l’équipe créative était de pouvoir concilier ce haut niveau d’exploration avec le déroulement des missions du jeu. Parmi les lieux les plus emblématiques de l’univers Star Wars, on peut retrouver Naboo, Endor, Coruscant, Tatooine, ou encore la Cité des Nuages ​​de Bespin.

Les missions (principales ou secondaires), qui se déroulent dans toute la Galaxie, seront diversifiées et permettront aux joueurs de profiter de chacun des lieux recréés dans le jeu. Le documentaire montre également quelques exemples de missions et leur variété, comme devoir nourrir le Sarlacc, à Tatooine.

Les joueurs pourront également trouver des dizaines d’objets de collection (Kyber Bricks) sur les différentes planètes du jeu, ce qui permettra aux joueurs de s’éloigner de l’histoire principale du jeu et de se détendre un peu plus dans d’autres contextes et gameplays et également d’amener les joueurs à explorer plus complètement les différents lieux du jeu.

LEGO Star Wars;: The Skywalker Saga sera lancé le 5 avril sur Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.