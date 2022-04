La Chine accusée de cyberattaques contre l’Ukraine avant l’invasion russe

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Chine aurait pu être le protagoniste de cyberattaques contre les cibles militaires et nucléaires du pays, selon un nouveau rapport.

Bien que ce soit une possibilité, les experts demandent instamment qu’aucune conclusion hâtive ne soit tirée.

Le gouvernement britannique a confirmé que le National Cyber ​​​​Security Center (NCSC) enquêtait sur des allégations selon lesquelles plus de 600 sites Web en Ukraine, dont le ministère de la Défense, auraient fait l’objet de milliers de tentatives de cyberattaques par le gouvernement chinois.

Selon un nouveau rapport, la Chine a attaqué les cibles militaires et nucléaires ukrainiennes peu de temps avant l’invasion russe.

Le National Cyber ​​​​Security Center enquête sur ces allégations avec nos partenaires internationaux.

A déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

Selon The Guardian, les allégations de cyberattaques présumées concernent des mémos obtenus par le Times, qui auraient été préparés par un autre pays, et qui détaillaient par exemple des cyberattaques sur des cibles nucléaires qui seraient lancées le 23 février, la veille. l’invasion russe. Cependant, le Service de sécurité ukrainien (SBU) a nié avoir fourni des informations concernant les cyberattaques présumées.

Le SBU n’a rien à voir avec les conclusions du Times. Le Service de sécurité ukrainien ne dispose pas actuellement de ces données et aucune enquête n’est en cours.

Pour Jamie MacColl, chercheur au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, ces tentatives de cyberattaques signalées semblent faire partie d’une tactique de la Chine qui cherche à tirer parti des vulnérabilités potentielles des infrastructures informatiques telles que les pare-feu et les réseaux privés virtuels. . .

Cela me semble relativement courant, si c’est vrai. Certains groupes chinois ont de nouveau été chargés de recueillir des informations sur le conflit en Ukraine. Les agences de sécurité collectent des informations pour éclairer la politique. Et c’est ce qui semble s’être passé dans ce cas.

MacColl a déclaré.

Pour sa part, Ciaran Martin, professeur à la Blavatnik School of Government et ancien chef du NCSC, a déclaré qu’il fallait être « très prudent à cet égard dans deux domaines ».

Premièrement, il existe une différence importante entre l’espionnage numérique et l’attaque perturbatrice, et sur la base des informations accessibles au public, cela semble être le premier. Deuxièmement, rien dans les preuves accessibles au public n’implique une collusion entre la Chine et la Russie. A cela s’ajoute désormais, bien entendu, le démenti officiel du Service de sécurité ukrainien. Plus de faits sont nécessaires, mais pour l’instant nous ne devrions pas sauter aux conclusions.

précise Martin.

A lire aussi :