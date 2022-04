La Russie suspend sa coopération avec la NASA et l’ESA sur l’ISS

Depuis sa création, la Station Spatiale Internationale (ISS) est un espace de coopération entre différentes entités spatiales, servant de moteur de connaissances. Aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine et suite aux sanctions internationales dont elle a fait l’objet, la Russie a suspendu sa coopération.

Cette décision a été prise alors que la Russie était l’un des fondateurs de la station.

Le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, avait déjà laissé entendre que le pays pourrait se retirer et cesser de coopérer avec l’ISS. Cependant, si auparavant ce n’était qu’une menace, c’est maintenant une réalité et la Russie a annoncé qu’elle cesserait de travailler avec la NASA (Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace) et l’ESA (Agence spatiale européenne).

Le rétablissement de relations normales entre les partenaires de la Station spatiale internationale et d’autres projets communs n’est possible qu’avec la levée complète et inconditionnelle des sanctions illégales.

Dit Dmitri Rogozine, à travers le Twitter.

Avant de prendre cette décision, le chef de Roscosmos a envoyé une lettre à ses partenaires spatiaux, leur demandant de lever les sanctions contre la Russie car elles affectent l’industrie spatiale du pays. En outre, il a ajouté que les mesures mises en œuvre par les États-Unis, ainsi que par d’autres pays, nuisent à la Russie, car elles affectent largement son économie.

Selon Rogozine, la NASA, l’ESA et l’ASC (Agence spatiale canadienne) ont déjà envoyé leur réponse à la lettre de la Russie concernant la demande de levée des sanctions. Dans le cas de l’agence spatiale américaine, par exemple, bien qu’il ait mentionné que les États-Unis continueront à soutenir la coopération spatiale de la Russie avec les autres pays impliqués dans l’ISS, notant qu’elle travaillera avec les agences et les départements fédéraux pour maintenir le partenariat, les sanctions actuelles n’étaient pas mentionnées.

A lire aussi :