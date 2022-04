TSMC produit 150 000 tranches de 5 nm par mois pour répondre à la demande du marché

L’industrie du matériel est un peu différente de ce que nous connaissions il y a quelques années à peine. D’autres noms se sont démarqués et les consommateurs s’intéressent davantage à ce secteur. Mais la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance que revêt ce domaine pour pratiquement tous les marchés et, par conséquent, pour une grande partie de la population mondiale.

En ce sens, selon les données désormais révélées, le géant TSMC produit déjà 150 000 wafers de 5 nm par mois pour répondre à l’énorme demande du marché.

TSMC produit 150 000 wafers par mois

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. A ce titre, plusieurs marques populaires, comme Apple et AMD, en dépendent pour pouvoir ventiler la production de leurs équipements, notamment les derniers modèles.

Et de plus en plus d’entreprises recherchent le fabricant pour avoir leurs puces sur la chaîne de montage du géant taïwanais, comme Intel. De plus, avec la baisse des performances de Samsung Foundry, il est naturel que TSMC soit actuellement le premier choix de plusieurs marques.

Tous ces facteurs conduisent à la nécessité d’une plus grande production par le fabricant. Et selon la chaîne DigiTimes, TSMC a augmenté ses opérations et produit déjà au moins 150 000 tranches de 5 nm par mois pour répondre à l’énorme demande du marché. L’un des grands avantages du fabricant est d’avoir ce qui est considéré comme la méthode de fabrication la plus sophistiquée aujourd’hui.

Selon les sources consultées par DigiTimes, en plus de répondre aux demandes de ses clients, TSMC a également augmenté sa production pour saisir l’opportunité du marché, d’autant plus que Samsung rencontre quelques problèmes sur ses chaînes de montage. C’est-à-dire que le Taïwanais entend également captiver les clients du rival qui subissent le préjudice de cette situation.

En conséquence, TSMC a ensuite augmenté sa production de 5 nm à 150 000 wafers par mois, alors qu’avant cette quantité était d’environ 120 000 wafers par mois, ce qui correspond à une augmentation de 25 %.

Certaines rumeurs indiquent également que cette augmentation sera liée au fait qu’AMD a décidé de démarrer la production de ses nouveaux processeurs avec l’architecture Zen 4 en avril.