European Marathon revient à Aveiro et nous avons 5 entrées à vous proposer

Hier, 2 avril, a eu lieu la présentation officielle de la deuxième édition de l’European Marathon/Aveiro. Le Marathon Europe/Aveiro, en 2019, a été la première édition la plus fréquentée jamais organisée au Portugal, réunissant plus de cinq mille athlètes.

Cette année nous avons 5 inscriptions à vous proposer, pour la course du 24 avril.

Le Marathon Europe/Aveiro, en 2019, a été la première édition la plus fréquentée au Portugal, réunissant plus de cinq mille athlètes, de deux douzaines de pays, dans les quatre courses de l’événement (marathon, semi-marathon, mini-marathon et marche) .

Pour José Ribau Esteves, « le Marathon européen est un engagement fort de la municipalité dans la reprise des saines habitudes de vie des habitants d’Aveiro et une excellente occasion pour nous tous de profiter de la vie en plein air, après si longtemps confinés. Cette fois, le Marathon européen n’arrêtera pas la ville, il la remplira encore plus de vie ! », souligne le chef de l’exécutif de la Municipalité d’Aveiro.

Le Marathon Européen — Aveiro 2022 est co-organisé par Global Sport et la Mairie d’Aveiro, avec le plein soutien de l’Entité Régionale du Tourisme du Centre du Portugal et de la Mairie d’Ílhavo.

Marathon européen à Aveiro, le 24 avril

Il y a 42 kilomètres et 195 mètres dans la course reine, dans un parcours pratiquement plat, unique au panorama mondial. En 2019, 59 % des athlètes participants ont dépassé leurs meilleurs records de distance. Outre le marathon (42 km), le Marathon européen — Aveiro 2022 propose un semi-marathon (21 km), un mini-marathon (10 km) et une marche solidaire (5 km), en plus de promouvoir divers événements sociaux et culturels.

Vous voulez participer à ce test ? Inscrivez-vous ici ou participez à notre concours.

Bonne course !