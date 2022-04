19 millions de Bitcoins ont déjà été extraits et il n’en reste que 2 millions

Le minage de crypto-monnaie est un sujet très populaire qui a retenu l’attention de nombreuses personnes à travers le monde, des plus informées aux moins informées sur ce sujet. Et dans ce domaine, sans aucun doute, les Bitcoins sont les monnaies numériques les plus recherchées en raison de leur valeur.

De cette manière, les informations indiquent que jusqu’à présent, 19 millions de Bitcoins ont été minés. Cependant, il semble qu’il ne reste plus que 2 millions de cette pièce à exploiter.

19 millions de Bitcoins ont déjà été minés

C’est le 1er avril, et ce n’est pas un mensonge, que Bitcoin est entré dans l’histoire en dépassant la barre des 19 000 000 de pièces minées. Selon une analyse de la blockchain, cela s’est produit sur le bloc 730 034 et à 19h05 ET (à 00h00 au Portugal continental) où le montant total de Bitcoins existant était de 19 000 004,68 BTC.

Mais Satoshi Nakamoto, créateur de cette monnaie numérique, aura limité les Bitcoins à seulement 21 millions d’unités et certaines estimations soulignent qu’en réalité, ce montant est légèrement inférieur, à 20 999 817,31 BTC. Ainsi, après cette étape, il ne reste plus qu’environ 2 millions à extraire, avec 90% de tous les Bitcoins disponibles déjà en circulation.

L’image ci-dessous est un enregistrement de Bitcoin sur la plateforme clarkmody.com qui marque les 19 millions minés vendredi, et où vous pouvez voir qu’à ce moment, « seulement » 1 998 624,98 BTC restent à miner.

Par conséquent, nous pouvons conclure que la monnaie numérique est de plus en plus rare. Et on estime que le minage des derniers Bitcoins aura lieu vers l’an 2140, quand on ne sera plus là pour enregistrer le moment. Une fois que les 21 000 000 de pièces numériques auront été minées, il n’y en aura plus à miner, car le code Bitcoin n’autorise pas de nouveaux jetons une fois cette limite atteinte.

Cependant, il faut également considérer que bon nombre de ces 19 millions de Bitcoins ne sont pas en circulation pour diverses raisons, telles que des portefeuilles perdus ou inaccessibles pour les investisseurs. Il y a aussi ceux qui ne bougent pas leurs pièces, comme c’est le cas de Nakamoto lui-même, dont les Bitcoins sont à l’arrêt depuis 2010.