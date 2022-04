Conseil : Qu’avez-vous écouté sur Spotify ? Découvrez rapidement avec des statistiques personnelles

En tant que plus grand service de streaming musical sur Internet, Spotify offre aux utilisateurs beaucoup pour devenir encore meilleurs. Il cherche toujours à s’améliorer et à être simple et intuitif à utiliser, sur toutes les plateformes où il existe.

Toute personne explorant Spotify trouvera des fonctionnalités très intéressantes pour aider l’utilisateur. L’un d’eux permet de savoir ce que l’utilisateur a écouté ces derniers temps, sans avoir à en chercher plusieurs.

Ceux qui utilisent régulièrement Spotify savent qu’ils peuvent être inondés d’informations sur les chansons qu’ils doivent écouter ou qu’ils ont déjà écoutées. La gestion n’est pas compliquée, mais l’accès aux données sur ce que vous avez entendu peut être important.

Pour savoir ce que vous avez écouté et quels artistes vous avez préférés, il vous suffit d’explorer l’interface de Spotify. Ce sont des données qui sont présentes rapidement et qui sont déjà traitées pour que l’utilisateur ne puisse que les consulter rapidement.

Ces informations sont présentes dans la version créée pour le bureau (Windows et macOS) et disponibles dans le navigateur. Il suffit de savoir où chercher et toutes les informations pourront être consultées et même la musique pourra être entendue à nouveau.

Commencez par cliquer sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit, ce qui ouvrira le menu de l’application. Ici, vous devez choisir l’option Profil.

Sur la page présentée, vous avez des informations de base sur quels sont les artistes préférés et les chansons qui ont été le plus jouées ces derniers temps.

Pour le voir encore plus en détail, cliquez sur les deux options présentes. Ils ont l’option Voir tout en haut associée aux artistes et en bas la même option associée aux chansons entendues.

Chacune des zones présentes ouvre la porte pour accéder aux détails de l’utilisateur, qui peut explorer les informations de manière beaucoup plus détaillée. Les données qui font partie de l’utilisateur et ses choix de chansons et d’artistes sont répertoriés.

Explorez ces informations et comprenez ce que vous avez entendu au cours des dernières années. Vous trouverez certainement des informations utiles et pertinentes pour connaître vos habitudes d’écoute sur Spotify.