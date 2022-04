Android 13 apportera des nouveautés qui peuvent faire disparaître les cartes SIM

Encore à quelques mois de la version finale, Google continue de développer Android 13 et prépare plusieurs nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle version promet de nombreuses nouveautés et améliorations, qui ont été testées au cours des derniers mois.

L’une de ces versions apportait apparemment une possible nouveauté. Google peut accélérer la fin des cartes SIM et prépare Android 13 pour être l’outil qui ouvrira cette voie. Il s’appuie sur eSIM et une capacité qu’il a créée.

Les différentes versions d’Android 13 montrent que Google refait le gros pari sur cette version de son système d’exploitation. Les nouveautés sont déjà clairement visibles et montrent clairement où ce système fait de grands progrès.

L’une des dernières versions d’Android 13 a un code présent qui montre une nouveauté qui sera préparée. Il se concentre sur la fin des cartes et l’arrivée des eSIM, mais d’une manière différente de ce qui est maintenant normal et peut être utilisé.





L’une des limitations majeures des eSIM est l’impossibilité de les utiliser avec plusieurs profils. Cela évite de les utiliser dans des situations où 2 SIM sont nécessaires, l’utilisateur devant choisir une solution avec une eSIM ou un smartphone bi-SIM.

Google va changer ce scénario dans Android 13 et selon le code actuel ce sera un changement radical. Le géant du logiciel a réussi à trouver un moyen d’avoir plusieurs profils et ainsi avoir un moyen de lier une eSIM à plusieurs opérateurs.

Ce n’est pas une solution créée maintenant et semble être disponible depuis 2020. Le code AOSP montre des références depuis un certain temps, ce qui ouvre la porte à Google pour apporter cette nouveauté avec Android 13, même si ce n’est que sur les nouveaux smartphones et avec seulement l’eSIM présent .

L’idée de Google ne sera pas une exclusivité Android et il semble qu’elle pourrait être utilisée sur n’importe quel autre système et dans n’importe quel autre scénario. Avec cette capacité, il sera possible de retirer encore plus de l’eSIM et de faire disparaître une fois pour toutes la carte SIM et toutes les limitations qu’elle a déjà.