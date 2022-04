Apple Watch : pourquoi j’en ai une après tout.

Une montre Apple ? Quand Apple a annoncé le premier modèle il y a près de sept ans, j’ai juste secoué la tête. Je suis un fan d’Apple, mais le premier modèle ne m’a pas du tout enthousiasmé. Que dois-je en faire quand mon iPhone peut faire beaucoup plus, ai-je pensé. Maintenant, j’ai acheté une Apple Watch SE – et je suis vraiment impressionné. Il y a plusieurs raisons à cela.

activité et formation

Pendant mon séjour à l’agence, j’ai profité de chaque pause déjeuner pour pratiquer le yoga avec un collègue pendant environ 50 minutes. Au cours des deux dernières années, le travail à domicile a considérablement diminué. J’utilise toujours ma pause déjeuner pour faire du yoga, mais moins souvent et pour des périodes plus courtes. Les sonneries d’activité et les rappels réguliers de l’Apple Watch m’aident à bouger davantage.

automatisation de la maison

Nous avons distribué des Echo Dots et des prises intelligentes dans notre maison. Je peux allumer et éteindre les lumières, ouvrir et fermer la porte du garage ou écouter Spotify avec Alexa ou Siri. En particulier, je n’ouvre plus la porte du garage qu’avec l’Apple Watch. Soit par commande vocale, soit en appuyant sur l’écran. Cela fonctionne mieux qu’avec Alexa, qui veut toujours entendre un code de sécurité supplémentaire lors de l’ouverture.

Minuterie, rappels, liste de courses

Pour démarrer mon tea timer, je n’ai plus besoin de sortir mon iPhone de ma poche, j’appuie simplement sur la couronne de l’Apple Watch. Cela ne semble pas beaucoup moins problématique, mais cela fait une grande différence perçue. Je fais aussi des rappels ou des entrées sur ma liste de courses de manière beaucoup plus rapide et intuitive.

Incidemment, la liste de courses est aussi une liste de rappel que je partage avec ma femme. Nous annonçons nos idées d’achat dans la liste dès qu’elles nous viennent à l’esprit et plus tard, dans un moment calme, nous les trions dans les listes correspondantes des différents détaillants. Nous n’avons donc pas besoin d’une application supplémentaire pour faire du shopping. Et dans le magasin, nous pouvons également cocher les achats directement sur notre poignet sur l’Apple Watch.

pleine conscience

J’ai pris l’habitude de méditer 10 minutes à chaque pause déjeuner, c’est-à-dire de faire attention à ma respiration le plus inconsidérément possible. Eh bien, parfois, il me faut 12 minutes pour ouvrir les yeux et je ne me souviens pas avoir respiré pendant les 10 dernières minutes. Mais je n’appellerais pas ça une sieste. Tout au plus une sieste.

Dans tous les cas, j’utilisais l’application Unwind sur mon iPhone avec des écouteurs dans les oreilles. J’utilise également Unwind avec l’Apple Watch, mais je n’utilise pas de musique ou de commandes vocales pour inspirer et expirer. Je fais juste attention aux vibrations de la montre, qui me commandent de respirer. Alors je m’épargne le décompte silencieux des secondes. Et après la séance j’obtiens le résultat tout de suite. L’Apple Watch me montre combien de battements mon pouls a ralenti pendant la session.

Et si vous ne souhaitez pas utiliser d’application supplémentaire pour cela : la montre est déjà équipée d’une application de pleine conscience installée, qui donne également des instructions de respiration via des vibrations.

Le temps

En fait, c’est ma femme qui est toujours informée de la météo. Mais avec la montre au poignet, je peux voir d’un coup d’œil ce qu’il fera selon le cadran. Y compris probabilité de pluie, aperçu des prochains jours et ainsi de suite.

Suivre l’eau et la caféine

Nous savons tous à quel point il est important de rester hydraté. L’Apple Watch aide ici aussi. La saisie via le poignet est tout de même plus confortable que via l’iPhone. De plus, un regard me montre combien je devrais boire aujourd’hui. Ou que le café et le thé suffisent pour aujourd’hui.

L’Apple Watch comme réveil

Je charge mon Apple Watch avec le chargeur Apple MagSafe Duo au dessert pour pouvoir l’utiliser comme réveil. Avant d’éteindre la lumière, je la mets en charge et la montre sait automatiquement quand je vais dormir. Lorsque je me réveille la nuit, je touche brièvement l’horloge et elle m’indique l’heure qu’il est pendant quelques secondes.

L’Apple Watch comme moyen de paiement

Encore plus pratique que de tenir l’iPhone au terminal : avec une double pression sur le bouton de l’Apple Watch, je récupère la carte standard du portefeuille. Si je tourne la couronne numérique, je peux choisir l’une des autres cartes. J’ai déjà montré exactement comment cela fonctionne dans l’article « Payer avec l’Apple Watch ».

L’Apple Watch comme carnet de vaccination

Depuis la dernière mise à jour vers iOS 15.4, vous pouvez également enregistrer vos certificats de vaccination dans le portefeuille et les afficher via l’application. Et avec l’Apple Watch au poignet, vous pouvez les montrer un peu plus rapidement qu’avec l’iPhone.

Ajustez et relâchez la caméra

Une chose que je n’avais pas réalisée, c’est que la montre est également un excellent déclencheur pour l’appareil photo de l’iPhone couplé. Vous pouvez l’utiliser pour ouvrir l’application appareil photo et choisir l’appareil photo avant ou arrière. Avec l’appareil photo, vous pouvez également régler le flash, le HDR et la photo en direct ainsi qu’un retardateur de 3 secondes. Et vous pouvez zoomer avec la couronne numérique.

Mon avis sur l’Apple Watch

Bien plus qu’une simple montre chère. L’Apple Watch m’encourage à faire plus et à faire plus d’exercice. Il me montre si je dors suffisamment et si je bois suffisamment d’eau. Elle m’avertit de me lever si je reste assis trop longtemps, m’ouvre le garage, me sert de réveil, de carnet de vaccination et de moyen de paiement. Elle m’informe de la météo, est un chronomètre et une minuterie. Oh oui, et bien sûr, il montre aussi l’heure. Y a-t-il d’autres utilisations possibles ? Faites-nous savoir comment vous utilisez votre Apple Watch dans les commentaires !

Frank Müller est directeur créatif à temps plein dans une agence de publicité et écrit également pour le blog de tendances Netcost-security.fr. Il a également écrit le livre « 111 Reasons to Love Apple » de Schwarzkopf Verlag. Avec l’amour pour l’Apple Watch enfin enflammé, c’est maintenant devenu une raison de plus.