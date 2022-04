Les smartphones Android au puissant Mars ? Antutu a déjà dévoilé sa liste

L’univers Android est riche en projets, couvrant tous les domaines et toutes les spécifications souhaitées par les utilisateurs. Les marques présentent constamment leurs nouvelles propositions, révélant de nouvelles technologies et de nouvelles idées.

Avec toute cette offre disponible, il est important d’évaluer et de comprendre quelles propositions sont les plus intéressantes. Antutu dispose de ces informations et les présente mensuellement. Basé sur votre application, il collecte les scores et crée son tableau bien connu. Les données de mars sont publiques et peuvent désormais être consultées.

Bien qu’il s’agisse d’une évaluation purement axée sur les performances, la liste d’Antutu est importante pour comprendre le marché. Il donne une idée précise de ce que le marché peut offrir, notamment en matière de matériel et de performances.

Les données de mars 2022 montrent un changement important sur le marché Android, en particulier en ce qui concerne les SoC qui figurent en tête de liste. Oui, Qualcomm est présent et en force, mais il a maintenant la présence de son concurrent sérieux, MediaTek.

Dans le top 10 de ce tableau Android, nous avons désormais la présence du Dimensity 9000 de MediaTek, qui se démarque. Le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm domine largement le tableau, mais 2 propositions sur 10 pointent déjà vers la concurrence.

Nous avons maintenant le REDMAGIC 7 Pro en première place avec un score qui dépasse le million de points, suivi de près par l’iQOO 9. Le numéro quatre était le Redmi K50 Pro avec le Dimensity 9000 avec un score de près de 1 million et qui est rejoint par l’OPPO Find X5 Pro dans le domaine MediaTek.

L’investissement de MediaTek sur le marché des smartphones Android bas et milieu de gamme s’est traduit par une position importante sur le marché. Désormais, avec l’arrivée des nouveaux SoC performants, la marque semble parier fortement sur le haut de gamme et avec des résultats qui pointent vers une énième position réussie.

Ce tableau montre clairement que le marché évolue et qu’il y a de la place pour de nouvelles options dans divers domaines d’Android. Samsung a fini par disparaître avec son Exynos 2200, mais MediaTek prend désormais cette position avec son Dimensity 9000.