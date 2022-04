Publication de la première séquence complète du génome humain

Le génome est l’ensemble complet des gènes existant dans un organisme ou dans l’ensemble des chromosomes diploïdes chez les espèces eucaryotes.

Pour la première fois, la première séquence effectivement complète du génome humain a été publiée.

Pour lire un génome humain, les scientifiques coupent tout l’ADN

Récemment, des scientifiques ont publié la première séquence effectivement complète du génome humain grâce à de nouvelles technologies qui ont permis de combler les lacunes laissées il y a une vingtaine d’années par une étude qui annonçait le premier génome humain complet.

Les nouveaux travaux, développés par le consortium international de chercheurs T2T, se reflètent dans six articles publiés dans la revue scientifique Science et dans plus d’une douzaine d’articles publiés dans d’autres publications. Le séquençage du génome humain achevé en 2003 par un autre consortium international de scientifiques correspondait au séquençage de toutes les parties du génome peu répétitives.

Pour lire un génome, les scientifiques coupent tout l’ADN en morceaux avec des centaines à des milliers de lettres. Les machines de séquençage lisent les lettres de chaque pièce et les scientifiques tentent de les remettre dans le bon ordre comme s’il s’agissait d’assembler un puzzle. Le défi est que certaines régions du génome répètent les mêmes lettres encore et encore.



Les chercheurs du consortium T2T ont séquencé chaque chromosome bout à bout dans une lignée cellulaire spéciale qui avait deux copies identiques de chaque chromosome (la plupart des cellules humaines ont deux copies légèrement différentes de chaque chromosome).

Selon un communiqué de l’université américaine de Californie, qui fait partie du consortium, près de 200 millions de paires de bases de nouvelles séquences d’ADN ont été ajoutées, dont 99 gènes qui codent probablement pour des protéines et près de 2 000 gènes candidats qui doivent être mieux étudiés. .

T2T travaille au séquençage d’un génome humain avec différents chromosomes hérités du père et de la mère et s’est associé au Human Pangenome Reference Consortium pour lire les séquences d’ADN de 350 personnes afin d’obtenir le décodage complet du génome humain le plus diversifié possible. .