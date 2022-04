Mars Express de l’ESA a montré que le « cerveau de Mars » gèle

Mars continue chaque jour de fournir des découvertes qui pourraient être fondamentales pour les êtres humains lorsqu’ils y arriveront. L’aperçu le plus récent du terrain martien a été montré par l’ESA. Les nouvelles images prises le 30 mars montrent le plus grand bassin d’impact connu du système solaire. Cela s’appelle Utopia Planitia (« Nowhere Land Plain »).

Le robot Viking 2, le deuxième vaisseau spatial à atteindre le terrain mou de Mars, a atterri et a commencé à explorer l’intérieur d’Utopia Planitia en septembre 1976. Aujourd’hui, l’endroit révèle d’autres secrets.

la glace de mars

De nouvelles vues de Mars Express de l’ESA révèlent des caractéristiques fascinantes liées à la glace dans la région d’Utopia de Mars – qui abrite le plus grand bassin d’impact connu non seulement sur la planète rouge, mais dans le système solaire.

Utopia est l’un des trois plus grands bassins de l’hémisphère nord de Mars (avec Acidalia et Arcadia) et a un diamètre d’environ 3 300 km : un peu moins de deux fois la taille du désert du Sahara sur Terre.

Cette image montre une tranche d’Utopia Planitia, la plaine qui remplit cet ancien bassin colossal.

On pense que cette plaine s’est formée lorsque le bassin d’Utopia a été rempli d’un mélange de sédiments, de laves et de substances volatiles (celles qui se vaporisent facilement, comme l’azote, le dioxyde de carbone, l’hydrogène et l’eau), tous transportés à travers la surface martienne par l’eau. , le vent ou d’autres processus.

couches de glace

Utopia Planitia est une région intrigante et riche en glace ; de la glace a été vue à la fois à la surface et juste sous la surface, et à de plus grandes profondeurs (détectée par des observations de cratères et de fosses fraîches, et en sondant les couches plus profondes de Mars à l’aide d’un radar).

Visibles à gauche et à droite de cette scène se trouvent de grandes taches de surface lisses appelées «dépôts du manteau». Ce sont d’épaisses couches de matériau riche en glace et en poussière qui ont lissé la surface et se sont probablement déposées sous forme de neige lorsque l’axe de rotation de Mars était beaucoup plus incliné qu’il ne l’est aujourd’hui (comme ce fut le cas il y a environ 10 millions d’années).

En revenant au centre de l’image, les deux plus grands cratères d’impact visibles ici sont entourés de monticules de matériau à deux couches. Une apparence en couches similaire est également visible dans les dépôts qui se sont accumulés dans les cratères eux-mêmes et dans les bords épais des cratères.

terrain cérébral

Comme le souligne l’ESA, ces cratères sont encore plus intéressants. Le deuxième plus grand cratère de cette image (juste en dessous du centre) montre une texture connue sous le nom de « terrain cérébral », où le matériau s’est déformé et déformé en un motif concentrique qui ressemble aux motifs complexes et aux crêtes trouvés à la surface du cerveau humain.

Le terrain cérébral est associé à des matériaux glacés trouvés près de la frontière entre les plaines du nord de Mars et ses hautes terres du sud, une « dichotomie » située au sud/sud-ouest (en haut à gauche) de cette scène.

Juste à droite du cratère à texture cérébrale apparaît une région de couleur particulièrement sombre, créée lorsque le sol riche en glace se contracte et se fissure à basse température. Cela a formé des motifs polygonaux et des fractures qui ont ensuite ramassé de la poussière sombre soufflée sur Mars par le vent, conduisant à l’apparence sombre vue ici.

De plus, les dépressions déchiquetées sont omniprésentes dans cette image. Celles-ci ont des formes circulaires à elliptiques, des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres et des tailles allant de dizaines à des milliers de mètres de diamètre.

Ces caractéristiques résultent de la fonte de la glace pilée ou de sa transformation en gaz, qui provoque alors l’affaiblissement et l’effondrement de la surface. En y regardant de plus près, des dépôts tachetés peuvent également être vus en couches dans et autour de ces dépressions déchiquetées.

une superficie diversifiée

Mars Express est en orbite autour de la planète rouge depuis 2003, imageant la surface de Mars, cartographiant ses minéraux, identifiant la composition et la circulation de son atmosphère ténue, sondant sous sa croûte et explorant comment divers phénomènes interagissent dans l’environnement martien.

La caméra stéréo haute résolution (HRSC) de la mission, responsable de ces dernières images, a beaucoup révélé sur les diverses caractéristiques de la surface de Mars, avec des images récentes montrant tout, des crêtes et des crêtes sculptées par le vent aux régions de volcans géologiquement riches. , cratères d’impact, failles tectoniques, canaux fluviaux et anciennes mares de lave.

La caméra a également capturé d’autres vues d’Utopia Planitia, comme un instantané du labyrinthe d’Adamas.