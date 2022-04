À quoi ressemble la Gigafactory de Berlin à l’intérieur ? Tesla a tout montré avec un drone [Vídeo]

La décision de Tesla d’implanter une usine en Europe a été une décision importante pour la marque. En plus d’établir une position importante sur le vieux continent, elle a créé des accès directs pour rapprocher ses voitures des clients.

Maintenant qu’elle produit et même livre ses premières voitures, il est temps de mieux la connaître. Tesla a apporté cette vision à tout le monde, à sa manière habituelle. Il a présenté une vidéo dans laquelle un drone parcourt cet espace et nous montre tout.

La Gigafactory de Berlin vue de l’intérieur

Après de nombreux problèmes, et bien qu’en un temps record, Tesla a réussi à démarrer la production de ses voitures à la Gigafactory de Berlin. Dans une présentation comme les nombreuses qu’Elon Musk aime faire, les premières voitures ont été livrées aux clients.

Pour promouvoir davantage la marque et sa nouvelle usine, la société a publié une autre vidéo. Il montre la Gigafactory sous tous les angles et dans les moindres détails, de sorte que son innovation technologique et sa capacité de production soient claires.

Tout commence à l’extérieur de l’usine Tesla, où se trouvent dans ses différents parkings les nombreux Model Y déjà produits. De là, ils alimenteront les différents pays où Tesla est présent et où il vend ses voitures.

vidéo originale

Tesla au sommet de la construction automobile

Il s’agit d’une vidéo où sont présentés tous les éléments de construction de cette usine, des presses et moules aux nombreux robots qui assemblent automatiquement toutes les voitures qui sont assemblées à la Gigafactory de Berlin.

La nouvelle usine, en plus de permettre à l’entreprise de produire plus de véhicules, réduira la quantité de transport nécessaire. Élimine le besoin d’importer des voitures de Chine et des États-Unis, ce qui raccourcit les délais de livraison.

Il s’agit d’une vidéo qui montre clairement comment Tesla s’engage à créer sa propre production, en éliminant autant d’intrants et de fournisseurs externes que possible. Il est également clair que le niveau technologique est élevé et que la marque a déjà une position forte dans tous les domaines.